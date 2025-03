El Barça anuncia el traspaso de Vitor Roque al Palmeiras

"Lo de Vitor Roque está prácticamente finiquitado". Ese mensaje de Manuel Pellegrini, el técnico del Betis, daba ya carácter oficial a la salida del delantero azulgrana camino de su regreso a Brasil. Firmará por cinco años dejando 25,5 millones de euros en la caja del Barça, convertido, además, en el fichaje más caro de la historia del fútbol brasileño. Horas más tarde, el club azulgrana anunciaba ese traspaso al Palmeiras, aunque en su comunicado evitaba dar cifras concretas.

Salió hace año y medio Vitor Roque del Athlético Paranaense y ahora retorna al Palmeiras, quien ha hecho una decidida apuesta económica por un joven jugador (cumple este viernes 20 años), cuyo paso por el Barça y por el fútbol europeo ha resultado efímero. Minutos después de que Pellegrini confirmara esa venta aparecía el comunicado oficial del Betis en el que informaba del acuerdo alcanzado por el Barça para dar por finiquitada la cesión.

Era el último paso protocolario para anunciar el traspaso del delantero al Palmeiras. Firmará por cinco años reteniendo el club azulgrana el 20% de sus derechos en caso de un hipotético traspaso. En la operación, el Barça también ha renunciado al 30% de los derechos que tenía sobra Abde, ahora enrolado en el Betis.

Vitor Roque pelea por un balón aéreo en el Barça-Betis. / Efe / Alejandro García

El paso del delantero brasileño por el Barcelona ha sido fugaz. Fichado en julio de 2023 tras invertir 31 millones de euros + 30 en variables, llegó a Montjuïc en enero de 2024. Pero solo jugó Vitor Roque 16 partidos, anotando dos goles, ya que Xavi no lo quería en su proyecto. Flick, tampoco.

Sexto fichaje del Palmeiras

De ahí su cesión al Betis donde ha anotado siete tantos en 33 encuentros, perdiendo, poco a poco, la confianza de Pellegrini, confirmada con la llegada de Cucho Hernández que dejaba al delantero sin espacio en el ataque. "No tengo más comentarios, se han ido 18 jugadores, no he comentado ninguno. Con este plantel intentaremos llegar lo más alto posible", ha reconocido el técnico del conjunto andaluz.

"No ha pasado nada, tiene 19 años, venía haciendo sus primeros meses en Europa. Aquí ha jugado mucho, ha ido progresando, mejorando diferentes cosas", ha precisado Pellegrini, al tiempo que recordaba que el ya exjugador azulgrana "iba en la progresión lógica, como Assane o Jesús, por lo que Vitor no tuvo diferencia alguna.

Vitor Roque, en un entrenamiento con el Barça en la ciudad deportiva de Sant Joan Despí. / Efe / Alejandro García

Ahora retorna a Brasil consumada su decepcionante experiencia en el fútbol europeo. Este viernes ni se ha entrenado con sus ya excompañeros del Betis porque se había dado por liquidada su vinculación con la entidad andaluza, paso previo a volar hacia Brasil donde se le espera este domingo para ser presentado oficialmente, convertido en el sexto refuerzo que ha hecho el Palmeiras en este mercado.