Los Márquez celebran su éxito en Tailandia retándose en la pista

Todo queda en familia. Hasta los reproches. Todo. Marc Márquez vive una segunda juventud, una tercera felicidad y una cuarta sonrisa imborrable. Se sabe en forma. Es consciente de que posee la mejor moto, ahora y el último día de temporada. Y ya ha podido comprobar que está en el mejor equipo del mundo, el Ducati Lenovo. No puede pedir nada más. Bueno, sí, no caerse, no hacerse daño. La mala suerte del campeón Jorge Martín (Aprilia) siempre está presente.

El mayor de los Márquez ha hecho unos entrenamientos impresionantes en el primer día de temporada, en el debut del Gran Premio de Tailandia, que se celebra, bajo un sol dañino y un calor desproporcionado, en el trazado de Buriram. Ha sido siempre primero, hasta que su hermano Àlex, después de probar un montón de cosas, volvió a la puesta a punto que le convirtió en noticia en el test de Tailandia y le ha quitado el mejor crono a Marc.

Àlex Márquez, a la derecha, charla con su hermano Marc, en la sala de prensa de Buriram. / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

Pero Àlex, el ser más sincero que uno puede encontrarse en el ‘paddock’ de un gran premio, sabe que Marc está un pasito por delante de todos los demás. “Una cosa es cuadrar la vuelta, como he hecho yo y otra, muy distinta, cuadrar un montón de vueltas en 1.29, como ha hecho Marc, que tiene un ritmo muy, muy, difícil de alcanzar para los demás. Puede que peleemos con él, pero Marc está por delante de todos”.

“En efecto, ha sido un buen día, tengo buen ritmo y, por fin, parece que no voy a tener los problemas del año pasado en la vuelta rápida, en el ‘time attack’, para poder meterme en primera fila de la parrilla, que es la posición ideal para poder aspirar al podio”, comenta Marc, mientras cruza diez palabras con Àlex y se lo pasan en grande, uno recordando que ni se había dado cuenta de que había logrado el mejor tiempo “te lo juro” y el otro, el ocho veces campeón del mundo, feliz “porque el que me ha quitado el mejor crono ha sido mi hermano y eso afecta cero, 90% feliz por su logro”.

"Estos niños quieren matarme a sustos. Creo que me voy a borrar de esto. Al menos, sé que se lo están pasando bomba" Roser Alentá — Madre de Marc y Àlex Márquez Alentá

Sobre la carrera al ‘sprint’ de mañana, todos coinciden en que Marc es el gran favorito, pero que su hermano, ‘Pecco’ Bagnaia, Marco Bezzecchi y Pedro Acosta. “Dos décimas de diferencia con respecto a Marc, no es nada en MotoGP”, dice el ‘tiburón de Mazarrón, haciendo un chasquido con el índice y el pulgar de su mano derecha.

Insisto, los hermanos Márquez Alentá (“estos dos niños me quieren matar a sustos, me parece que me voy a borrar de esto, aunque al menos sé que se lo están pasando bomba”, comentó Roser, su madre, a El Periódico tras la primera jornada de Tailandia) son, de momento, los amos del primero GP de la temporada, pero esos no significa que vayan a ganar de calle. “Estamos ahí, que es donde debemos estar”, señala Marc. “Ser rápido en el test, te da confianza; ser rápido el primer día de ‘cole’, te da calma y esperanza”, afirma Àlex. De cualquier modo, los dos están para ganar.

Alguien, en el último suspiro de la conversación con Marc, le pide que se ponga nota, de 0 a 10, en el primer día oficial del 2025. Y, por descontado, Marc dice 93, su número. Bueno, dice “9,3, el 10 solo te lo das si ganas”. Igual el 10 se lo pone su hermano Àlex.