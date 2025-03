Ducati piensa repetir título con la 'Desmo' del 2024

No es la primera vez que les pasa. Perdón, no es la primera vez que le pasa a una gran fábrica, llámese Ducati, Honda, Yamaha, KTM, Suzuki, Aprilia… No siempre, pese a trabajar duro y bien durante el invierno, el material nuevo, aquello que has ideado para ser todavía mejor (en el caso de Ducati era sencillamente imposible) no funciona al aplicarlo a la pista.

Ya en 2022, ‘Pecco’ Bagnaia decidió descartar el motor de ese año de su Ducati y seguir corriendo con el propulsor del 2021. La decisión de Bagnaia, que acabaría proclamándose campeón del mundo de MotoGP, arrastró a su compañero de equipo, el australiano Jack Miller, y obligó a los otros pilotos de Ducati, entre ellos Johann Zarco, Jorge Martín y Luca Marini a correr con el motor de ese año, es decir, con el nuevo, el del 2022 y acabaron 8º, 9º y 12º del Mundial.

Competitivo y eficaz

El ingeniero y creador de la Ducati ‘Desmosedici’ en todas sus versiones, el mago que la inventó y trata de perfeccionar cada año, el italiano Gigi Dall’Igna, Davide Tardozzi, Team Manager del equipo de Borgo Panigale, y los dos pilotos campeones del equipo rojo, ‘Pecco’ Bagnaia y Marc Márquez han decidido y muy pronto, muy rápidamente, quedarse con la ‘Desmo’ del pasado año antes que experimentar, durante dos años seguidos (2025 y 2026, temporadas en que no se puede cambiar de motor), con el nuevo propulsor.

Es evidente que los cuatro responsables de esta decisión saben, están absolutamente convencidos, de que esa moto, la del 24, la del pasado año, la que hizo campeón a ‘Martinator’ y subcampeón a Bagnaia, con mucha diferencia sobre el resto, volverá a ser campeona. KTM, Aprilia, Honda y Yamaha aún están lejos de conseguir un paquete tan bueno, competitivo y eficaz como el de la firma italiana.

Gigi Dall'Igna, creador de la invencible Ducati 'Desmosedici', y Davide Tardozzi, Team Manager de Borgo Panigale, lamentan y les duele haber tenido que descartar el nuevo material, pero siguen confiando ciegamente en la moto del 24.

“Ya en el test de noviembre de Barcelona, al día siguiente de acabar el Mundial que ganó Jorge (Martín)”, ha reconocido Dall’Igna, “empezamos a darnos cuenta de que la tendencia era que íbamos a tener que seguir confiando en la moto del 24, aunque seguimos trabajando duro en mejorar la de este año. No ha podido ser, pero no renunciamos a nada de lo diseñado, construido y probado para la moto de este año, que volveremos a probar en el test de Jerez, el 28 de abril, tras el primer GP en España”.

"Imposible de mejorar"

Es posible, muy posible, aunque, a simple vista, la preocupación no es visible en ninguno de los máximos responsables del departamento de competición de la marca italiano, invencible durante los últimos años, que sus genios hayan sufrido un golpe duro al no poder mejorar la moto del año pasado. “No sé si están inquietos, molestos o decepcionados, pero yo sabía, desde el principio, que la moto del 24 era imposible de mejorar y eso hasta lo comentaban los propios pilotos, que, ahora, se han dado cuenta de verdad de que la moto del 24 era impresionante”, señala el italiano Carlo Pernat, una de las voces más expertas del ‘paddock’.

Marc Márquez, en Sepang, sobre su nueva Ducati. / ALEJANDRO CERESUELA

La decisión, al margen de acelerar y aumentar de forma (casi) desesperada las horas de trabajo en el departamento de competición de Ducati, para tener listos todos los motores para sus seis pilotos (Márquez, Bagnaia, Àlex Márquez, Fermín Aldeguer, Fabio Di Giannantonio y Franco Morbidelli), significa que los seis pilotos de la firma italiana partirán con el mismo motor aunque, lógicamente, los tres pilotos oficiales (Márquez, Bagnaia y ‘Digga’) contarán con algunas mejoras de 2025.

Nada dramático

Hay quien asegura, aunque nada es oficial, que las motos oficiales montarán una electrónica nueva, suspensiones nuevas, basculante nuevo y caja de cambios nueva. Nada de eso las hará volar por encima del resto de ‘Desmosedici’, pero algo es algo, aunque ninguna de esas cuatro piezas, soluciones, signifiquen una mejora muy notoria.

“El campeonato es muy largo, larguísimo y podemos seguir haciendo pruebas, rodando, un montón de cosas que, sin duda, podemos aplicar a nuestras motos en un intento de mejorarlas aún más”, señala Tardozzi, que sí ha reconocido, con la boca pequeña, que el golpe sufrido es importante. “Nada dramático, por descontado, pero nos hubiese gustado que nuestros pilotos oficiales hubiesen certificado que la nueva moto era mejor. ¿Lo será?, no lo sabremos, hemos decidido no arriesgarnos, entre otroas cosas porque la 24 sigue siendo una moto fantástica”.

"Ya en el último test de Barcelona, al acabar el Mundial-2024, nos dimos cuenta de que, muy probablemente, íbamos a tener que seguir confiando en la moto de ese año, así que no ha sido una sorpresa que Marc y 'Pecco' hayan descartado la moto de este año". Gigi Dall'Igna — Director General de Ducati Corse y creador de la 'Desmosedici'

Dicen, cuentan, que la nueva moto tiene un comportamiento poco agradable, escasamente eficaz, muy diferente a la vieja, en cuanto a la eficacia y prestaciones del freno motor, es decir, en el instante de entrar en curva, en el momento de apurar la frenada, cualidad, por ejemplo, imprescindible en el pilotaje de Márquez y, sí, claro también de Bagnaia.

Ducati es, sin duda, la única fábrica que puede permitirse semejante lujo, es decir, guardar en el almacén la nueva moto y seguir corriendo con la del año pasado, pues ya han comprobado que el margen de ventaja que tienen sobre sus rivales sigue siendo grande y, más ahora, que acaban de incorporar al piloto más ganador a su ‘team’ oficial.

“Es muy importante, mucho, que tanto ‘Pecco’ como yo hayamos hecho el mismo diagnóstico, desde pilotajes diferentes, desde aproximaciones distintas a la curva, sobre el comportamiento de una versión y otra de nuestras motos del año pasado y éste”, comentó Márquez, que fue el primero que dijo que la decisión había sido muy fácil de tomar: “No hay duda, la moto ideal, la moto que sigue siendo ideal, es la 24 y correremos con ella. Es una gran moto y, como tal, muy difícil de mejorar”.

