Contenido audiovisual inapropiado, por Enrique Ballester

A veces dejo que mi hijo Teo pase un rato viendo Youtube. Casi siempre le aparecen esos vídeos en los que alguien elige entre un futbolista u otro, en una especie de examen simple y rápido. Están todas las redes sociales repletas de este tipo de formato que, no os lo vais a creer, inventé yo.

Más o menos: tengo un podcast con Javier Aznar, un oyente propuso algo similar, adaptamos la idea y lo llamamos ¿Quién te gusta más? Primero nos gustaba mucho jugar, pero luego nos fuimos cansando, aunque aún lo hacemos de vez en cuando. Durante un tiempo fantaseé con registrar el nombre y lanzar una app y un juego de mesa, pero quién quiere ser millonario cuando existe la opción de seguir trabajando durante décadas, año tras año.

Han pasado varios años de aquello y ahora todo en internet va de eso: ya sea para elegir entre futbolistas, comidas o artistas. Se ha hecho tan popular que voy a renunciar a mi parte de la autoría. En verano le dije a un chaval en el periódico "eso lo inventé yo" y me miró como si estuviera gagá, noté que pensaba ‘suélteme el brazo, señor, está loco’, y me sentí viejísimo de paso. Otro día le dije a Teo "eso lo inventé yo", mientras veía un vídeo, y fue todavía peor: mi hijo dudó, pero al final me creyó.

Y desde ese día temo una desgracia. Temo fundamentalmente que Teo cuente en el colegio que su padre inventó ese juego, sus amigos no le crean y el niño se enfade. Temo que el conflicto llegue hasta su profesora y le riña porque no está bien mentir. Temo que el niño se enfade aún más y la cosa termine con la profesora citándonos a una tutoría y yo tenga que explicar que en realidad el niño no estaba mintiendo, y entonces pase a ser yo el problema y acabe perdiendo la custodia de alguna manera.

Uno de los nuestros

Con este temor latente me toca vivir, porque estas cosas pasan, aunque no salgan en los medios. Justo esta semana un amigo tuvo que ir con su mujer al colegio. Resulta que habían pillado a su hijo viendo en clase "contenido audiovisual inapropiado". Lo peor: como padres, se pasaron el fin de semana pensando en qué habían fallado, castigándose porque quizá no estuvieran lo suficientemente pendientes del niño, maldiciendo la energía y la atención que nos roba el trabajo.

Además, el niño admitió lo del "contenido audiovisual apropiado", y suerte que en esa casa no creen en la violencia como método, porque alguna hostia se hubiese llevado. Los padres fueron el lunes a hablar con la profesora, y todo iba más o menos según lo esperado hasta que dijo "si lo hace en casa a mí no me importa, pero en el colegio no se puede". En ese momento los padres se inquietaron, porque una cosa es no creer en la violencia y otra permitir que un niño vea porno. En pleno enredo, la verdad se abrió camino: la profesora aclaró que el contenido audiovisual inapropiado no era ningún vídeo porno, como pensaban, sino el sorteo de la Champions.

Luego dirán que el fútbol no interesa a los chavales. Que se aburren, que hay que prohibir el cero a cero y tonterías similares. Pero ese niño es una luz, es uno de los nuestros. Mientras sigan naciendo estos héroes, los del fútbol estaremos salvados.