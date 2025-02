San Sebastián, ciudad futbolera y destino preferido de las discretas escapadas de Ancelotti, Zidane o Valdano

El Real Madrid juega en San Sebastián este miércoles, una ciudad que está en la historia del club blanco. Allí se entonó el 16º alirón liguero, el 27 de abril de 1975. Después de dos años alejado del título, el Real Madrid se proclamó campeón con cinco jornadas de adelanto. La conquistó en Atocha con un gol a falta de un minuto de Pirri, al que apodaban ‘Mister Alirón’. El local Idigoras había anotado el primer tanto, pero el gol de Pirri rescató un empate que le daba a los blancos su título doméstico número 16.

En Copa solo se han enfrentado una vez en este siglo. Fue en la temporada 2019-20 y la Real Sociedad se impuso en el Santiago Bernabéu (3-4) en los cuartos de final, de una edición en la que los txuri-urdin se metieron en la final, donde cayeron ante el Athletic Club. Si vamos más atrás, al siglo pasado, aparecen once emparejamientos más con un bagaje final de siete victorias para el Madrid y cuatro para los donostiarras.

Escapadas a Donosti

Sin embargo, San Sebastián guarda una relación más íntima con los blancos. La capital guipuzcoana es uno de los lugares preferidos como destino de viaje para disfrutar de la cocina vasca y del maravilloso entorno de Donosti por muchas figuras del Real Madrid. Entre ellas, su entrenador, Carlo Ancelotti, que ha llegado a confesar en rueda de prensa que es una de las ciudades españolas junto a Sevilla, de donde es la esposa de su hijo Davide, que más le gusta visitar con su pareja, Mariann Barrena.

Carletto, un enamorado de la gastronomía y del vino, ha aprovechado algún parón futbolístico para escaparse a San Sebastián a disfrutar de sus delicias culinarias y de la esplendorosa playa de La Concha. Pero Ancelotti no es el único que se ha dejado ver por el Antiguo. Los donostiarras están habituados a ver por Istingorra, la plaza de Alfonso XIII o Maestro Guridi a personalidades del club blanco como Zinedine Zidane o Jorge Valdano.

Estos dos últimos se han dejado ver por conocidos restaurantes o renombradas sociedades gastronómicas de la ciudad. Zinedine Zidane ha tenido a su hijo Luca jugando en el Eibar desde 2022 a 2024. Pese a que el portero vivía en Bilbao, su padre se dejaba ver por Donosti con su discreción habitual acompañado de su esposa Verónica.

Valdano y el proselitismo del Athletic

El caso de Jorge Valdano está más justificado porque el que fuera jugador, entrenador y director deportivo del Real Madrid, entre otras muchas cosas, aterrizó en Vitoria cuando pisó por primera vez España. Se enamoró de su mujer Marta y tuvo cuatro hijos. El mayor, Jorge, está casado con una vasca, y como confesaba entre risas el argentino, “tengo tres nietos del Athletic. He tratado de corromperlos por todos los medios posibles con camisetas firmadas por jugadores, pero me las devuelven. Nacieron en Bilbao, su madre es bilbaína y hace proselitismo cada día en casa. Yo, que aparezco una vez por semana, no tengo fuerza suficiente”. Y Jorge, como Zidane, se deja ver ocasionalmente por Bilbao y San Sebastián disfrutando de la calidad de vida de ambas ciudades, de sus paseos por la ría y por la playa.

San Sebastián, además, se ha convertido en la desembocadura de la llamada ‘Ruta del vino’, que recorre varias bodegas en Ribera del Duero, para dormir en hoteles museos como el de Marqués de Riscal y terminar en Donosti de pintxos. Hay varios futbolistas del Real Madrid que son socios de bodegas como Míchel, Rafa Martín Vazquez, Aitor Karanka, Antonio Martín, Emilio Butragueño o Manolo Sanchís, de la bodega Casalobos en tierra de La Mancha. En Valladolid, Ronaldo Nazario da Lima, presidente hoy del club pucelano, fue el primero que abrió camino al convertirse en dueño del 1% de las acciones de la bodega de Emilio Moro, Cepa 21. Entre los accionistas de también figuraban el actor Imanol Arias, el exfutbolista del Valladolid José Antonio García Calvo, el periodista de Televisión Española Sergio Sauca o el ex presidente del Real Madrid Fernando Martín.

Hoy Ancelotti no podrá escaparse por el Antiguo a tomar unos zuritos, pero ha dormido en la ciudad donostiarra, en el hotel NH Collection Aranzazu, donde permanecerá concentrado hasta que el equipo parta hacia el Reale Arena para medirse a la Real Sociedad de Imanol Alguacil, técnico al que respeta mucho, a partir de las 21:00 horas.