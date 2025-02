El último verdugo del Barça reaparece en Montjuïc

Feliz andaba Hansi Flick ayer lunes, relajado y abstraído de sus preocupaciones profesionales pese a que se pasara medio día en la ciudad deportiva. Celebraba los 60 años, cifra redonda y simbólica, abrumado por felicitaciones personales, telefónicas y digitales, de allegados y desconocidos, disfrutando de "buena salud, que es lo más importante" y gozando de tener al lado "una familia maravillosa" y trabajando en "un club fantástico", cuyo primer equipo lleva invicto todo el año, con once victorias y dos empates, con jugadores que no le maltrataron en el túnel de collejas que se forma antes de cada entrenamiento cuando hay algo que festejar.

Pero este martes acaba el oasis de la desconexión para el entrenador de mayor edad desde que el Barça fichara a Sir Bobby Robson en 1996 con 63 años. Han terminado las palmadas y los abrazos, y aterriza el Atlético Madrid, uno de los dos grandes rivales de la Liga, con la mitad de la semifinal de la Copa del Rey en juego (el segundo asalto será el 2 de abril) y el último equipo que batió al Barça con el cierre de la competición en 2024.

Koundé, Balde, Raphinha, Lewandowski y Olmo, en un rondo. / Valentí Enrich

Más del triple en fichajes

Flick no compra el disfraz de la modestia con que suele vestirse Diego Pablo Simeone cuando se enfrenta al Barça o al Madrid. "El Atlético ha invertido mucho dinero, es un gran equipo", dijo el técnico alemán, sin necesidad de precisar que, efectivamente, desembolsó el pasado verano 184 millones en cuatro jugadores: Julián Álvarez (75 millones pagados al Manchester City), Conor Gallagher (42 al Chelsea), Robin Le Normand (35 a la Real Sociedad) y Alexander Sorloth (32 al Villarreal).

Christensen, Fort, Cubarsí y Casadó, este lunes. / Valentí Enrich

El Barça abonó 55 por Dani Olmo y 1,5 millones por Pau Víctor y el Madrid, oficialmente, 47,5 por Endrick. Extraoficialmente, hubo un pico superior para premiar a Kylian Mbappé por presentarse con la carta de libertad. Más del triple ha gastado el Atlético, que se mide con el Barça en la Copa y el Real en la Champions, y está a un solo punto en la Liga.

"El Atlético tiene la mejor defensa y un ataque increíble", destacó Flick, aludiendo al equipo menos goleado de la Liga, el mismo que le endosó un gol en el minuto 96 (Sorloth) en un fugaz contragolpe para vencer por 1-2. "La parte positiva de aquel partido es que aprendimos que podemos jugar bien, al máximo nivel. Pudimos marcar dos o tres goles más antes de que ellos empataran", recordaba el técnico alemán.

Flick tras pasar por las collejas / Valentí Enrich

Preparado para sufrir

Ahora parten de cero en un duelo que durará 180 minutos. Simeone asume que "habrá etapas en el partido que sabes que vas a pasarla mal, que tienes que estar preparado para resistir", convencido de que ante el Barça, como en diciembre "habrá momentos buenos y momentos que fueron mejores que nosotros".

"El Barcelona tiene jugadores determinantes en todas las posiciones y ofensivamente está pasando por un momento muy bueno", destacó del máximo goleador de la Liga, aunque el mayor elogio se lo dedicó a Flick, a quien catalogo como "la mayor fortaleza del equipo": "Tiene capacidad de transmitir a los jugadores el estilo de juego que está proponiendo y creo que la llegada de Flick le ha hecho muy bien al Barcelona".

Diego Pablo Simeone, en la rueda de prensa tras el entrenamiento previo a la ida de la semifinal. / FERNANDO VILLAR / EFE

Sorpresas para Flick

El homenajeado, después de ocho meses, aún le siguen sorprendiendo cosas. Como que el presidente de LaLiga afirme que Dani Olmo "no debería acabar la Liga" por las triquiñuelas del Barça en sus inscripción o que los calendarios de los equipos no busquen el máximo beneficio de descanso para los jugadores, sobre todo en las competiciones europeas. Al Benfica le han aplazado el partido previo a la visita del Barça en la Champions de la próxima semana.

Alejandro Balde, Dani Olmo y Raphinha, este lunes en la ciudad deportiva. / Alejandro García / EFE

Olmo, de momento, "está listo para ser titular", reconoció Flick, "pero también hay que cuidarlo como hasta ahora, tenemos que seguir así". La sombra de duda de su posible alineación se asemeja a que planea sobre Lamine Yamal que no se entrena desde el pisotón que sufrió en Las Palmas y le causó una herida en el pie. El árbitro no pitó ni falta y Flick reclama más severidad en las entradas graves: "No se trata de proteger en especial a Lamine, Vini o Mbappé, sino a todos los jugadores".