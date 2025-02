Pregunta: ¿a todos los clubs de LaLiga les parece bien lo que dice Javier Tebas?

Se ha convertido en el deporte nacional. Ya nadie habla de fútbol. Ya nadie habla del juego. Casi ni siquiera de los resultados. Todo el fútbol español está en manos de Florentino Pérez y Javier Tebas, se diría que las dos personas más poderosas y que más se odian del balompié español. Y, la verdad, es una auténtica pena. Algo de culpa, por descontado, tenemos los demás.

Al ‘ser superior’ le encanta hacer ruido, embarrar el campo de juego, lanzar acusaciones, insultar, menospreciar, insinuar que la competición está adulterada, manipulada, que es falsa, pero siempre a través de algunos de sus empleados.

Y si alguno de ellos (de los súbditos) se desvía, bueno, sé despista, como le ocurrió el otro día a Fede Valverde, llamadita al muchacho y rápida rectificación en la dirección que marca el club, claro: no, no, que lo que quise decir es que los árbitros….¡patapaaam!

Y todo eso ocurre, sabiendo perfectamente Florentino Pérez que tiene poco que rascar en todo esto, pero mejor fabricarse un buen colchón por si lo del Barça y el Atlético va en serio o por si resulta que, en efecto, ese Liverpool, ese PSG refundado por Luis Enrique o el siempre sólido Bayern de Múnich siguen pintando tan bien como los merengues.

No es extraño que Javier Tebas, que se ha convertido, por deseo propio, en el auténtico 'ser superior' del fútbol español, diga todo lo que quiera (y más), lo extraño es que los otros 40 clubs no digan nada.

Y digo que para Florentino Pérez y sus asesores mediáticos, que los colecciona, esto es, simplemente, embarrar el campo porque él sabe, mejor que nadie (que se lo pregunte a su amigo Joan Laporta si tiene alguna duda) que Tebas es, en estos momentos, el ‘ser superior’ del fútbol español.

Tebas, no solo habla cada día a través de las redes sociales, hace un promedio de tres apariciones por semana y opina de todo lo opinable y más, también se ha convertido, también, en el jefe de la Real Federación Española de Fútbol después de haberle proporcionado a Rafael Louzán los votos necesarios para ser presidente y ponerse él mismo como vicepresidente. Y, no solo eso, le guarda algún trabajito, algún sillón nuevo, a Luis Rubiales, ya verán.

Quien calla, otorga

No hay color. En el fútbol pasa lo que Tebas quiere que pase y el Real Madrid podrá hacer todo el ruido que quiera, pero deberá esperar a que Tebas decida qué hace con los árbitros, con los horarios, con lo que sea que le moleste a Florentino. Porque lo pida Florentino, no se hará. Se hará cuando lo decida Tebas.

Y, en ese sentido, parece realmente incomprensible que los otros 40 clubs (el 41 o el 1 es el Real Madrid) no digan nada ante toda la verborrea que gasta Tebas, que no debería olvidar que es el presidente de todos, también de los que están (¿está?) en su contra, no digan nada y permitan que ‘su’ presidente disfrute del protagonismo que disfruta.

Javier Tebas, presidente de LaLiga. / EUROPA PRESS

Porque lo grande de todo esto, es que el Real Madrid (TV) disfruta de lo lindo provocando, embarrándolo todo, pero más se divierte Tebas replicando y la prueba es que es, como Billy ‘El Niño’, primero dispara y, después, pregunta. O ni eso, es de gatillo fácil para, por, según, durante, mediante, sobre, sin, tras pro, con, contra, de, desde….lo que sea.

Tebas cree que puede decir lo que quiera de quien quiera. Está tan crecido, tiene tantísimo poder (en el fútbol, que, posiblemente para muchos, es un poder de risa), que incluso se atreve, no ya con poderosos como Florentino Pérez, que debe estar encantado de ser el ‘enemigo nº 1’ de semejante personaje, sino que, incluso, ni siquiera se apiada de auténticos mitos, símbolos, como Carlo Ancelotti.

Sería todo un detalle que Javier Tebas respetase los símbolos del fútbol como, por ejemplo, Carlo Ancelotti. Nadie se atrevió, en su día, a ridiculizar o criticar a Vicente del Bosque, Luis Aragonés o Johan Cruyff.

Jamás nunca antes, nadie se hubiera atrevido a insultar, minimizar, reducir, burlarse de Vicente del Bosque, Luis Aragonés o de Johan Cruyff. Tebas, sí. Y, peor aún, no hay una sola voz entre el resto de 40 clubs que critique la actitud, el discurso, el verbo y, sobre todo, la permanente intervención, postura, juicio y crítica de Tebas en todo lo que hace referencia al fútbol.

Lo normal sería que, todo lo que airea Tebas, fuese tratado, previamente, por los clubs que integran LaLiga. No es así, Tebas es Billy ‘El Niño’ y se cree con derecho de disparar contra todos. Es, repito, tan poderoso que tiene el respaldo de todos, que le han regalado el poder de la palabra, la crítica, el insulto y el desprecio.

Nadie conoce al presidente de la Liga inglesa, mucho menos al presidente de la Liga italiana, ya no digamos quién es el presidente de la Bundesliga… El mundo entero sabe quién es Javier Tebas. Y no solo porque todos nosotros nos encarguemos de contarlo cada día, simplemente porque él se pone cada día en el escaparate. Y nadie le pide moderación. Nadie.

Suscríbete para seguir leyendo