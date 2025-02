Urtain vuelve a la vida en un documental

"Mis abuelos tenían un bar y había un cliente al que llamaban Urtain. Era a principios de los 80. Era un pequeño delincuente del barrio que siempre se estaba peleando. Yo era muy pequeño y pensaba que le decían Urtain porque era su nombre. Hasta que descubrimos esta historia y lo entendí", cuenta Òscar Moreno (Vilanova i la Geltrú, 1975). Es uno de los productores de 'Urtain, el ídolo de barro', que este sábado conquistó el premio principal del 15º BCN Sports Film Festival, el Àmfora Ciutat de Barcelona a la mejor película.

Este festival de cine y televisión deportiva, organizado por la Fundació Barcelona Olímpica con el apoyo del Ayuntamiento, nació en el año 2010 y no ha dejado de crecer. La edición de este 2025 comenzó el día 17, bajará el telón este martes y ha recibido más de 3.000 propuestas. Finalmente se inscribieron 821 producciones con el deporte como hilo conductor y 81 han alcanzado la fase final. El director de la Fundació Barcelona Olímpica, Francesc Terrón (Barcelona, 1963), remarca que el deporte es una herramienta "importantísima" y muy potente para mostrar realidades y para hablar de cosas que lo trascienden.

Este domingo se podrá ver una selección de las películas ganadoras en los cines Girona. Después se podrán ver en Filmin. Terrón irradia alegría por haber llegado a las 15 ediciones: "En la vida es difícil llegar a 15 años en cualquier cosa". Reivindica el carácter internacional del festival, "punto de encuentro" de profesionales con 34 países representados en la parrilla final, y a la vez que este año hay "mucha producción catalana". "Esto demuestra que hay mucha salud", celebra Terrón.

Una de las producciones catalanas es 'Urtain, el ídolo de barro', un documental dirigido por Xavier Baig (Vilanova i la Geltrú, 1975) y Jordi Rovira (Mataró, 1970) y producido por Baig y Moreno. "La historia es un regalo. Es una historia que si fueras director de ficción te dirías 'no te pases'", asegura Rovira minutos antes del estreno de esta coproducción de Televisión Española y Euskal Irrati Telebista (EITB) que recupera la historia del olvidado José Manuel Ibar Azpiazu, 'Urtain' . La tragedia griega del Morrosko de Cestona. "Es una historia perfecta de Hollywood", añaden.

El cartel de la película / EP

Urtain nació en 1943 y creció en un caserío de una pequeña aldea de la Gipuzkoa profunda, entre las montañas. Pronto siguió los pasos de su padre en el deporte rural de levantar piedras, tan popular en aquellos años en Euskadi. "Son unos titanes que manejan cien kilos casi como un bolígrafo", explicó el No-Do. Antes de ir a la mili levantó 18 veces la piedra de 181 kilos en 14 minutos. Era tan superior que a veces 'jugaba' con una sola mano. Fue uno de los mejores 'harrijasotzaile' de la historia.

Eran finales de los 60 y los deportes reyes eran el fútbol, el ciclismo y el boxeo. Vicente Gil era a la vez el presidente de la federación española de boxeo y el médico de Franco y el dictador le encomendó encontrar un púgil de primer orden. "El régimen franquista no quería que las ideas del 68 entraran en España. Faltaba un gran héroe del pueblo para potenciar lo nacional y para tener a las masas atontadas y que no perdieran el rumbo mirando a los Beatles y a los hippies", dice Baig. "Un campeón de Europa te blanquea y te valida de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro", señala Moreno.

Sin experiencia previa

Así fue como Urtain empezó a boxear con 25 años, sin ninguna experiencia previa. En su primer combate noqueó al rival en segundos. Enlazó más de 25 triunfos por KO. "Levanta piedras y derriba hombres", decía la prensa. En solo dos años se proclamó campeón de Europa al ganar al alemán Peter Weiland. Fue el 3 de abril de 1970, en un combate con ocho ministros franquistas en las gradas. Su sudadera lucía publicidad de brandy Soberano. "El documental es un retrato de una época", acentúa Rovira.

Fotograma de la película / EP

El combate vació las calles y sentó a todo un país ante el televisor. Urtain se había convertido en un mito. Aun más: en un fenómeno social. "Como Muhammad Ali en España", dice una voz del documental. Pero se sentía solo: para perseguir el éxito había dejado a su mujer y sus tres hijos en Gipuzkoa. Madrid era muy diferente: cuando llegó le costaba entender el castellano. "El día que me entregaron el premio al hombre más famoso de España, por delante de Juan Carlos, el rey, volví a casa solo pensando qué hostias hacía yo ahí", dijo en una entrevista. "Si hubiera hecho lo que he querido quizás no hubiera hecho nada de lo que he hecho", admitió en otra.

Recuperaría el trono europeo, pero Urtain, juguete roto, demasiado atraído por el alcohol, el tabaco y las mujeres, ya había empezado su caída a los infiernos. Se retiró en 1977, sin dinero y sin sentido vital: echaba de menos la que era su vida porque había vivido la que no era la suya. Trabajó en una discoteca de portero y relaciones públicas, pero le despidieron porque bebía demasiado. Protagonizó un corto y triste regreso a los rings para hacer combates de lucha libre, para conseguir dinero para vivir.

Se suicidó. Se lanzó al vacío desde un décimo piso en Madrid el 21 de julio de 1992. El mismo día que debía dejar el piso porque no podía pagarlo. Cuatro días antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Barcelona. "Los Juegos y la Expo de Sevilla son un momento de cambio. Queda atrás el franquismo y se moderniza el país. Él era uno de las caras de aquella época", asegura Moreno. "Fue como 'este mundo ya no es el mío, ya nadie se acuerda de mí, me borro'", afirma Rovira. Dijo una vez Urtain: "Yo fui un ídolo de barro y mi alfarero fueron ustedes: la prensa, la radio, la televisión. Ustedes hacen y ustedes rompen".

Suscríbete para seguir leyendo