Un Girona lánguido en defensa se marcha resignado del Bernabéu: "Nos faltó agresividad"

El Girona no se ahogó en el Bernabéu. Sufrió con cada embestida blanca, pero bien plantado en su área, consiguió revertir y salir airoso de los contragolpes vertiginosos del conjunto de Ancelotti. Se mantuvo vivo, por debajo por la mínima en el marcador, la mayor parte del partido. Sin embargo, erró demasiado en los metros finales. Esa falta de finura y cierta languidez en defensa le condenó a marcharse del estadio blanco con resignación. En la tabla, los de Míchel miran arriba y abajo. Son los 12ª, con 31 puntos, a 4 de posiciones europeas.

"Nos faltó agresividad. El rendimiento fue bueno, pero debemos tener continuidad", resumió Míchel. A su equipo le faltó un chispazo. Salirse de lo establecido, desbordar en sus llegadas para superar una defensa blanca que no se acomplejó por mantenerse agazapada la mayor parte del encuentro. Le importó poco el balón a los de Ancelotti. Con tener de vez en cuando un contragolpe, donde tanto Mbappé como Vinicius pudieran cabalgar hacia Gazzaniga les parecía bien. El marrón de jugar al fútbol se lo dejaban al Girona. Los catalanes se encontraron con el campo para ellos, sin una presión demasiado asfixiante que les dejaba emprender el viaje hacia Courtois.

Las paradas de Gazzaniga

No estuvieron precisamente incómodos, pero cuando llegaban los metros finales, la decisión que debía decantar la balanza a su favor llegaban las dudas. La poca contundencia. La angustia de la falta de ideas. La costaba tomar decisiones contundentes al Girona, que no se vio claro. Era como si el partido fuera más rápido de lo que los jugadores de Míchel pudieran asimilarlo. Cuando llegaba el momento de decidir, se veían sobrepasados por el momento. Erraron en el envío y remates y perdonaron al Real Madrid, que no dudó en condenarlo con dos dianas.

El Girona encontró en Gazzaniga la esperanza. La clarividencia del guardameta argentino fue providencial para las aspiraciones gironines. El portero firmó, en ambas partes, unas cuantas actuaciones que evitaron que el conjunto blanco se alejara aún más en el luminoso. Voló, achicó y sacó el guante con contundencia. Se plantó haciéndose enorme y, aunque Mbappé no se achantó, sí que pudo fastidiarle los planes. Aunque la defensa estuvo dudosa y poca contundente ante las llegadas de los 'killers' blancos, Gazzaniga fue el muro de contención. Finalmente, el caudal madridista se desbordó.

Paulo Gazzaniga durante el partido ante el Real Madrid en el Bernábeu / "Associated Press/LaPresse Manu Fernandez" / LAP

El Girona aceptó su papel desde el inicio del encuentro y, pese a que intentó llevar la voz cantante, no terminó de imponer nunca su juego. No fue superior ni con ni sin balón, donde sufrió sobremanera para recuperar la posesión y la calma. "Hemos salido más atrás, para dejar menos espacios, pero no hemos estado finos con balón. Hemos competido hasta el final", confesó Miguel Gutiérrez, que volvía a Madrid tras haberse formado en la cantera del equipo blanco.

"No se le puede reprochar nada al equipo"

"El partido era muy complicado. Venir aquí es difícil y preveíamos un partido de dominio de ellos. Cerrar mucho y ser capaces de estar muy finos en nuestra área y que ellos no tuvieran el día. Hemos sido capaces de llegar mejor y tener 2 o 3 ocasiones buenas. Hoy nos han tirado 5 veces a puerta. No se le puede reprochar nada al equipo, lo hemos intentado. No estoy preocupado por el resultado. El Madrid ha sido superior. El rendimiento del equipo es bueno en muchas cosas", dijo Míchel una vez se consumó la derrota. "Nos ha faltado un poco más de agresividad. Tenemos una situación en la que hay que pensar en ganar sí o si el próximo partido", insistió el entrenador, que se marca como objetivo a corto plazo erradicar las pérdidas de balón "que tanto nos han perjudicado esta temporada."

Los de Míchel se marchan de Madrid con cierta resignación. No pudieron consigo mismos, con la angustia de los últimos metros y sin una defensa sólida que pudiera atajar las embestidas de Vinicius o Mbapppé. La cara del equipo no fue mala, pero si con el gesto torcido ante un Real Madrid que necesitó poca combinación para hacerles daño.