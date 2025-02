Dani Olmo: "Presión ninguna, dependemos de nosotros"

El Barça se marchó de Las Palmas con calma. Casi con la misma que llegó y con la confianza de haber contrarrestado la defensa incómoda del conjunto canario. Los de Hansi Flick siguen líderes de La Liga y mantienen la tranquilidad y seguridad de cara a lo que viene. "Presión ninguna. Estamos arriba y sabemos que dependemos de nosotros. Son tres puntos muy importantes", declaró Dani Olmo una vez finalizado del encuentro, en el que él mismo abrió la lata.

El duelo contra Las Palmas fue de los actores secundarios. Con los cambios en la segunda parte, Flick dio entrada a Olmo y Ferran Torres, los anotadores que sentenciaron el partido. Para el entrenador azulgrana, los jugadores que usa como revulsivo son imprescindibles. "Para eso tenemos a los jugadores del banquillo. A veces son las mejores opciones que tenemos por lo que nos pueden aportar por el juego. A veces es así para algunos jugadores, pero es mi decisión", comentó Flick en los micrófonos de Movistar.

Olmo presentó candidatura de nuevo para volver al once. Tras su lesión, está volviendo a entrar en el equipo y poco a poco lucha por volver al once del que parecía innegociable. "Estoy preparado y al 100%. Con muchas ganas de volver con el equipo. Me siento muy bien y contento de poder volver a jugar. Marcar los máximos goles posibles y seguir ganando, que es lo más importante", añadió el futbolista tras el partido.

"Estuvo lesionado. Los otros jugadores están un paso por delante en cuanto a forma física, pero al final necesitamos darle minutos para que se adapte y estamos contentos que hoy haya marcado este gol. Ha sido un buen gol para él", reafirmó el técnico.

Flick, pese a la victoria, no se marchó satisfecho con el fútbol de su equipo. "No hemos hecho un partido muy bueno. Ha sido un partido muy difícil pero está bien", confesó el entrenador azulgrana. Eric García, en la misma línea que su técnico, analizaba los errores del equipo. "Hemos estado bastante imprecisos y con fallos en los pases. No estábamos coordinados como deberíamos. Pero era importante la victoria de hoy. Hemos vuelto de una desventaja al liderato y el objetivo es mantenernos ahí arriba", comentó el defensa, que volvió al once inicial contra Las Palmas.

Como también lo hizo Marc Casadó. "Es un campo muy complicado. El equipo ha sabido jugar bien y aprovechar las oportunidades. Es verdad que la primera parte ha estado más complicada. Precipitados en los pases. Pero ahora el equipo está muy bien. Tanto el once como la gente que sale del banquillo lo está haciendo muy bien. Estamos muy enchufados", añadía el futbolista, que espera mayor protagonismo en el ajetreado calendario que le espera al Barça en el próximo mes.