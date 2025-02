El Barça empieza a defender hoy su liderato en Las Palmas

La UD Las Palmas desplazó al Barça del liderato en el duelo del pasado 30 de noviembre cuando ganó en Montjuïc (1-2). Este sábado tiene la oportunidad de hacerlo por segunda vez. El Barça recuperó el pasado lunes ante el Rayo el lugar de privilegio que tuvo y empieza a defenderlo frente al equipo canario, que no es el mismo de entonces.

Tampoco los azulgranas, que han ganado 10 de los 12 partidos de 2025. Los otros los empataron. No pierde el Barça de Hansi Flick desde el 22 de diciembre, cuando cayó ante el Atlético en casa. De ese mismo día data la última victoria del Las Palmas (1-0 al Espanyol), que lleva un año negro con seis derrotas y un empate. Además de despedirse de la Copa, vapuleado por el Elche, de Segunda (4-0), se ha acercado peligrosamente a la zona de descenso: está empatado con el Valencia, el primer condenado.

Fermín Lopez y Robert Lewandoski, en la sesión del viernes. / Enric Fontcuberta / EFE

Cálculo de minutos

"Tienen muchos jugadores lesionados, pero saben jugar bien al fútbol; son un buen equipo, mejor que la posición que ocupa", expuso Flick para alertar a sus jugadores, que tal vez miren con mayor interés otros compromisos más motivadores, como la ida de la semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético del martes.

También lo mira de reojo Hansi Flick, que ha de empezar a gestionar los minutajes de sus futbolistas. Nueve han pasado de los 2.000 minutos de juego (Koundé, Cubarsí, Iñigo, Balde, Casadó, Pedri, Raphinha, Lamine Yamal y Lewanowski) y los 18 restantes apenas pasan de los mil. Un desequilibrio entre jugadores que pueden pagar el cansancio y otros que andan cortos de ritmo.

Fermín por Ansu Fati

"Tenemos presentes los datos de los jugadores y quizá uno o dos descansen en los próximos partidos, pero de momento estoy muy contento del nivel que han dado todos", explicó Flick abriendo la puerta a rotaciones calculadas.

El técnico ensayó con la entrada de Araujo en el eje de la defensa y la de Fermín, que reaparecería después de su sanción, en el centro del campo. El regreso del onubense implica la salida de Ansu Fati de la convocatoria, y se quedó en Barcelona mientras el grupo tomaba el vuelo hacia Las Palmas. También Andreas Christensen, todavía lesionado. Ansu Fati no juega ni un minuto desde el 4 de enero.

Antes de partir hacia el aeropuerto, mandó un mensaje de ánimo a Kirian Rodríguez, el capitán del Las Palmas. "Le deseamos todo lo mejor a él y a su familia, le enviamos mucha fuerza, porque la salud es lo más importante que tenemos", expuso Flick, que también realizó un formidable alegato en favor de los árbitros que le alineaba claramente frente a Carlo Ancelotti.

Raphinha abraza a Fermín en el entrenamiento de este viernes. / Enric Fontcuberta / EFE

La campaña de Real Madrid TV

El entrenador del Madrid se ha alineado en la campaña urdida por el Real Madrid de criticar a todos los árbitros que pitan al primer equipo mediante vídeos tendenciosos que emite Real Madrid TV. Ancelotti también los critica después. La actuación de Jose Luis Munuera Montero en el Osasuna-Madrid ha despertado un encarnizamiento sobre el colegiado andaluz. Flick salió en su defensa y del colectivo arbitral.

"Lo que se está haciendo con los árbitros en España es increíble", opinó el técnico alemán sobre la presión que se ejerce sobre ellos. "Todos cometemos errores, cada uno de nosotros", dijo, incluyendo a los periodistas presentes en la sala de prensa, "cometemos errores. Los entrenadores y los jugadores tenemos la responsabilidad de protegerlos [a los +arbitros]".

Hansi Flick, en la sala de prensa de este viernes. / Dani Barbeito / SPO

¿Alusión a Ancelotti?

En ese comentario podía adivinarse una alusión a la actitud que ha adoptado Ancelotti. También en el comentario añadido: "Siempre buscamos excusas si perdemos y entonces los culpables son los árbitros pero esto no es así".

Flick, que no quiso comparar los dos partidos a Jude Bellingham por espetarle "fuck you" a Munuera Montero con los dos partidos que le impusieron a él por una protesta en el Betis-Barça, prefiere atribuir los malos resultados a los errores propios. Es lo que suele decir a sus jugadores en el vestuario, a quienes tiene prohibido protestar a los árbitros, cuando los resultados no son positivos: "Quizá haya que jugar mejor para ganar".