La lucha de Lucía Ramo: «No me da miedo hablar de aquel día. Podía haber muerto, vi pasar mi vida»

«No me da miedo hablar de aquel día, en absoluto. Lo puedo explicar todo», dice sentada en su silla de ruedas Lucía Ramo (Alicante, 1999), jugadora del Bàsquet Girona en silla de ruedas. Aquel día es el 12 de febrero de 2021. «Me levanté de una manera, pero me fui a dormir de otra. Ya no era la Lucía de la mañana, era otra Lucía. Fue muy traumático», confiesa. «Iba sola, conduciendo mi moto por una autovía, y se me cruzó un jabalí. Lo intenté esquivar, por instinto. Pero no pude. Lo tenía encima, casi en el foco. No iba más deprisa de lo reglamentario, no pasaba de 120 km/h. Solo tuve tiempo de controlarlo relativamente para tomar una decisión». Cuatro años después de aquel accidente, cada detalle, por minúsculo que sea, se conserva con fuerza dentro de su cerebro. «Salí de la carretera, pero me comí el guardarraíl. Me quedé colgando, con la moto encima. Ello provocó que se me rompieran las vértebras y se me aplastara la espalda». Sufre una lesión medular D4-D5.

Las palabras congelan la sangre. «Cómo era la época del covid, pasaba poca gente por la carretera. Todavía había toque de queda, entonces. Recuerdo quedarme mucho tiempo allí colgada, mucho. Sin que pasara nadie. Por eso lo tengo tan presente. Porque estaba sola. Estaba sola», insiste, y continúa. «Podía haber muerto. En aquellos momentos, vi pasar mi vida. De hecho, hubo algún momento en que sí que sentí cómo se acercaba algún vehículo. Escuchaba motores llegando al lugar donde estaba yo. Pero pasaban de largo, no se paraban. Y me aferré al dolor para sobrevivir. Aquello me mantuvo despierta. Me hacía mucho daño la espalda, y ya no me notaba las piernas. No dejaba de pensar para mantenerme consciente. Me repetía que no me podía soltar, porque quién sabe cómo habría acabado. El dolor me permitió aguantar. Fue el dolor». Hasta después de un rato interminable que unos chicos la socorrieron. Cuando llegó la ambulancia finalmente, Ramo puso la mente en blanco. «Supongo que entendí que ya estaba en manos de profesionales», asegura, con una sonrisa ligera.

Lucía Ramo, durante un partido con el Girona. / Aniol Resclosa / DDG

Asimilarlo todo ya es otra historia. «Es muy típico, pero es verdad: estas son las cosas que nunca te imaginas que te pasarán a ti. Tenía 21 años. Era deportista, jugaba a fútbol. Tengo una mentalidad competitiva. Pero el choque con la nueva realidad es bestial. La cabeza me situaba en otros lugares, viviendo otros momentos, no sufriendo todo el que estaba sufriendo. Yo usaba las piernas en cualquier situación, pero desde el accidente, el giro fue completo. También te digo, he aprendido muchas cosas. Sobre todo, que solo se vive una vez y hay que aprovechar». Ramo, además de vestir la camiseta gerundense en Fontajau, es esquiadora del equipo del Comité Paralímpico de Esquí, y tiene el propósito de participar en los Juegos Paralímpicos de Milán de 2026. Cuando tuvo el accidente, hacía tercero de Educación Primaria, especializada en Educación Especial, una carrera que se ha sacado junto con un Máster de Psicopedagogía.

Horas y horas de hospitales, rehabilitaciones, reaprender y reeducarse no impiden que su percepción de las cosas, a pesar de todo lo que ha vivido, sea positiva. Se siente afortunada. Porque lo puede explicar. Porque está viva. «Antes de esto, ya tenía una actitud muy buena ante los problemas. No creo que le tenga que sacar dureza, porque quizás me hará ser menos conocedora de la realidad. Hay que encontrar el equilibrio, aunque sea complicado. Pero intento que gane la parte buena, porque si no te arriesgas a lanzar la toalla en cualquier instante. Nunca sabes cuándo te rendirás, cuando estás mal. Y todo el mundo tiene su derecho a hacerlo. Todo el mundo. Por eso no me gusta minimizar los problemas de nadie. Cada cual asume su vida como sabe, pero yo quiero continuar valorando la mía, como ya hacía. Sentí que se me podía escapar. He visto la crueldad con mis ojos, pero si la he visto es porque no he muerto. Esto es lo que no me permito olvidar».

La jugadora del Bàsquet Girona en silla de ruedas piensa: «Cuando la vida te pone a prueba, tú escoges si sacas tus armas o no. El accidente me ha enseñado muchas cosas de mí que desconocía que tenía, y dudo mucho que las hubiera conocido sin pasar por lo que he pasado». En España, en cuanto a tratamiento de lesiones medulares, los referentes son el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y el Instituto Guttmann de Barcelona. «En Toledo, a 500 kilómetros de casa y otro golpe sola, descubrí qué futuro tendría. Fue un espóiler de lo que me he encontrado y la primera conexión con el deporte adaptado. Allí, no todo era clínica. Podías coger una bicicleta, por ejemplo. Cambia mucho la cosa, de estar tumbada en la cama a que te den opciones. Con cualquier cosa veías luz», admite. «De pecho hacia abajo, me quedé con movilidad cero. Y esto quiere decir que diferentes órganos quedan afectados. De repente, caes y no sabes por qué. O no puedes controlar el esfínter. Hasta que no logras un mínimo de autonomía o independencia, todo es muy duro. Me ha costado mucho volver a disfrutar de una simple ducha».

Mentalidad contra la incertidumbre

«Cuando la gente te ve en una silla, solo ve la silla. Pero la silla es la que nos hace llegar a los lugares. La silla no es ningún impedimento, al contrario», defiende. La suya es una lesión incompleta, que significa que se desconocen qué posibilidades de regeneración existen en cuanto al sistema nervioso. Pero Ramo ya se ha acostumbrado a las sospechas. «Hace tiempo que no tengo nada bajo control. La incertidumbre es jodida, porque quizás dedico mil horas a mover un poco la pierna o ganar estabilidad, y no sé si servirá para algo. Por eso hay que tener una mentalidad fuerte. A mí me ha ayudado el hecho de tener una mentalidad de deportista».

La alicantina, que se entrena en La Molina la mayor parte de la semana, fichó el pasado verano por el Bàsquet Girona en silla de ruedas, donde lo han acogido "de fábula". "Es muy agradable, poder disfrutar del juego. En esto coincidimos todos. Al pasarlo bien, al sentirnos a gusto". Participar en unos Juegos sería «un sueño». «Soy muy honesta conmigo misma. No había esquiado en mi vida, lo hago desde hace un año, y en silla. Es cierto que confían en mí a que lo consiga y me han brindado los recursos necesarios para hacerlo, porque si el deporte adaptado de por sí es caro, el esquí todavía lo es más; pero en este deporte dependes de hacer dos bajadas perfectas en el momento que las tienes que hacer. Y si te equivocas, no cuenta. Lo intentaremos, esto seguro».

Una reflexión. «La primera vez que lo hice, sentí que volaba. Cuando iba en moto, lo hacía por placer. Porque me encantaba, me daba una sensación de libertad. Esto lo he recuperado: vuelvo a sentir la adrenalina». Ramo también reivindica que «los que tienen el poder para ejecutar, tendrían que destinar más recursos al deporte adaptado. Pero sobre todo lo que más necesitamos es visibilidad. No podemos quedar escondidos, ni en segundo plano. Nos tienen que ver». Para acabar, un inmenso agradecimiento «a la familia. Son mi pilar. En concreto, mi madre, Mariloli, que es mi persona. Es importante tener razones. Ella lo es. Lo hemos pasado mal, pero lo hemos pasado mal juntas». Y un deseo final. «Intentar ser feliz siempre. Porque no haría nada si no lo fuera. No siempre es agradable ni fácil, pero se tiene que intentar. Se tiene que intentar».