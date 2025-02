Flick valora el sorteo europeo: "El Benfica ya nos hizo mucho daño"

Con la cita de Las Palmas empieza este sábado un minicalendario de 7 partidos en 23 días antes del parón de selecciones, que supondrá un breve respiro físico. Otro tipo de respiro, anímico, de alivio, se exhalaba en Sant Joan Despí con el resultado del sorteo de la Champions, que ha enviado al Barça a una zona del cuadro más asequible, con un primer enfrentamiento de octavos ante el Benfica, uno de cuartos con el ganador del Borussia Dortmund-Lille y uno de semifinales ante Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, Feyenoord o Inter.

Si hubo alegría y alborozo entre los culés por el desenlace del sorteo, el portavoz del Barça lo disimuló. Hansi Flick vaticina partidos muy difíciles en la competición. "El Benfica ya nos hizo mucho daño", recordó el entrenador de la experiencia de Lisboa, fresca en la memoria, de la que este viernes se cumplía un mes. El Barça ganó por 4-5 y se aseguró el pase a los octavos de final, ahorrándose la ronda previa que los portugueses acaban de superar al Mónaco. En otro partido loco en el estadio de La Luz (3-3).

Raphinha festeja su gol en el tiempo añadido en Lisboa, que le dio el triunfo al Barça por 4-5. / Efe / Tiago Petinga

"El Benfica es un equipo que está jugando bien y ya lo comprobamos nosotros mismos", añadió, vaticinando que ahora, con la entrada en la fase de las eliminatorias, "ningún rival será fácil de batir". Flick no admite que el Barça esté en la parte fácil de cuadro. "Repito: en esta situación todos los partidos serán muy difíciles", insistió.

Sonrió Flick al ser preguntado si le gustaría o no enfrentarse en la final al Madrid, al que no se encontraría hasta entonces según decidió la suerte del bombo, por la carga de morbo adicional en el partido cumbre de la temporada.

Hansi Flick, durante el partido frente al Benfica en el Estadio La Luz / TIAGO PETINGA / EFE

La final y el triplete

"En primer lugar tendríamos que llegar nosotros a la final; el rival no me importa, me importa que lleguemos nosotros, pero hasta entonces nos espera un largo camino", valoró de los seis partidos (octavos, cuartos y semifinales) que separan al Barça del viaje a Múnich.

Esa sonrisa se amplió cuando tuvo que contestar sobre si su equipo es capaz de conquistar el triplete. "No será fácil si miras la increíble calidad de los equipos a los que nos enfrentamos. Para todo el mundo es muy bueno jugar este tipo de partidos tan importantes, para eso jugamos a fútbol", dijo, pensando en que el Atlético es el próximo obstáculo, a partir del martes, en la Copa del Rey.