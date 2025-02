Flick se alinea con los árbitros: "Tenemos que protegerlos, tenemos que pensar en sus familias también"

Estaba acabando de reflexionar sobre el sorteo europeo y Hansi Flick cambió de tema. Como si de repente hubiera recordado algo que quería decir. En realidad fue así. Mucho más natural fue el mensaje de animo que envió el entrendor del Barça a Kirian Rodríguez, el capitán del Las Palmas: "Le deseamos todo lo mejor a él y a su familia, le enviamos mucha fuerza, porque la salud es lo más importante que tenemos".

Y un mensaje tan humano y sensible lanzó al ver el despellejamiento que ha sufrido el árbitro José Luis Munuera Montero después de su labor en el Osasuna-Madrid. No solo se puso en duda desde el madridismo sociológico su palabra, al escribir en el acta que Jude Bellingham había dicho "fuck you" y uno "fuck off" como se difundió; tampoco han bastado las críticas por no haber pitado varios penaltis a favor del Madrid. A Munuera Montero se le ha abierto una investigación sobre sus empresas y se le ha apartado de la competición.

Flick reclama una falta al cuarto árbitro durante el partido de Champions League entre el FC Barcelona y el Bayern de Múnich en el estadio olímpico de Montjuic. / JORDI COTRINA / EPC

Pensar en las familias

Lo tenía todo en la cabeza, y el último episodio de la polémica, en un curso en el que Real Madrid TV emite un vídeo antes de cada partido criticando al árbitro que le va a juzgar, le llevó a solidarizarse con el colectivo arbitral. Era una de las peculiaridades que desconocía en su primera campaña en el fútbol español.

Flick no sale de su asombro. "Es increíble lo que se está haciendo con los árbitros", comentó con los ojos abiertos como platos. Sobraba que apuntara que "no me gusta nada lo que está pasando", aludiendo al clima en torno a ellos. "Tenemos que protegerlos, tenemos que pensar en sus familias también", rogaba el técnico azulgrana al ver el revuelo de la semana que, pese a ser alemán, le ha llegado, entre las críticas en los medios y las amenazas en las redes.

Hansi Flick, en la sala de prensa este viernes. / Dani Barbeito / SPO

El calibre de los errores

Su sorpresa reside, sobre todo, en el trato que se les dispensa en público, tal que fueran los principales culpables de los males que aquejan a cualquier equipo. Y el entrenador entiende que ellos, los jugadores y los jueces, los actores de cada partido, están en el mismo plano en cuanto a la incidencia de los fallos sobre el terreno de juego.

No son más graves los de un árbitro, cuya decisión es revisable, que los de un delantero ante la portería o un portero ante un delantero. Esos son irreparables. Flick recordó, de paso, que la figura es los jueces es "fundamental" en el fútbol actual -"no podemos jugar sin ellos"- subrayó- y que el índice de errores, en cualquier caso, ha descendido con el VAR.

"Siempre miramos de encontrar excusas, y si perdemos es culpa del árbitro, pero esto no funciona así. Quizá hay que jugar mejor para poder ganar un partido" Hansi Flick — Entrenador del Barça

Flick y Ancelotti se saludan en uno de los clásicos de esta temporada. / Valentí Enrich / SPO

Cuestión de humanidad

"Tenemos que protegerles y cuidar de ellos, también ellos son humanos", remarcó Flick de una obviedad, expresando su deseo de que se rebaje la presión sobre ellos para que puedan desempeñar su trabajo de la mejor manera posible.

"Siempre miramos de encontrar excusas, y si perdemos es culpa del árbitro, pero esto no funciona así. Todos podemos cometer erorres: los jugadores los entrenadores y quizá los árbitros", aceptaba Flick, que dejaba una reflexión propia para que los demás entrenadores, si desean, la hagan suya. Por ejemplo, Carlo Ancelotti. "Quizá hay que jugar mejor para poder ganar".