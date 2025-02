El Espanyol afronta un partido de seis puntos en Vitoria: "Es el día para dar un golpe encima de la mesa"

Si pudiera elegirse una plaza para romper el gafe que persigue al Espanyol fuera de casa una gran opción sería Mendizorroza. El equipo perico, que aún no ha ganado ni un solo partido como visitante, disputa este sábado (14.00 horas) un duelo trascendental por la permanencia, un partido con valor doble ante un rival directo como el Alavés. Los vascos ocupan ahora la penúltima plaza de la Liga, pero adelantarían a los catalanes si logran el triunfo. Si los pericos son los vencedores asestarían un golpe terrible a su adversario.

La solvencia del cuadro de Manolo González durante 2025 le ha permitido salir de la zona de descenso con 24 puntos. Dos menos tiene su próximo rival, que no gana en casa desde el 1 de noviembre y solo suma un triunfo en los 12 últimos choques. La crisis se llevó por delante a Luis García y su puesto lo ocupó el Chacho Coudet, que apenas ha mejorado el nivel de los vitorianos.

Mayor trascendencia

Es cierto que aún quedarán 13 jornadas por delante después de la cita en Vitoria, pero un triunfo daría alas a los pericos en un partido de seis puntos. "El equipo ha mejorado bastante respecto a la primera vuelta. Estamos convencidos de que este sábado es el día para sacar los tres puntos fuera de casa y dar un golpe encima de la mesa", reflexionó Manolo este viernes, consciente de la importancia del choque. "No digo que sea un partido de seis puntos, pero si ganamos sacamos una diferencia importante y el goal-average. Es un duelo que tiene ese punto de mayor trascendencia. Si ganamos es un paso importante para nosotros".

𝐒𝐎𝐌 𝐔𝐍 𝐄𝐐𝐔𝐈𝐏. 🍍 pic.twitter.com/LfnGT3hb6O — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) February 21, 2025

En Vitoria tampoco faltará el apoyo de la afición, ya que 500 pericos asistirán al choque. "Una base importante de la permanencia pasa por el público, que nos está haciendo muy fuertes en casa y lo que sume fuera es una ayuda más. Es el momento de actuar y no de hablar. Hay que dejarse de historias, hay que cambiar las palabras por hechos de una vez por todas", remarcó el técnico.

¿Vale el empate?

Mirando fríamente la tabla, el empate no sería malo para el Espanyol, que seguiría por delante de su rival y se llevaría también el goal-average, ya que en Cornellà se impusieron los pericos con un triplete de Puado (3-2) en la quinta jornada del campeonato.

Manolo, sin embargo, no quiere pensar en las tablas. "Para nosotros no vale nunca. Hemos sacado empates que nos han sentado bien por cómo han ido los partidos, pero no nos valen nunca. Puedo venir a decir blanco, negro, rojo o azul pero vale lo que pasa en el campo. El equipo llega en un momento de confianza bueno, toca dar ese paso adelante para sacar tres puntos que serían perfectos", concluyó el preparador.