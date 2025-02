El súpersorteo de la Champions define todo el camino hacia la final de Múnich

La nueva Champions ha dejado en el camino al City de Guardiola, equipo que ha perdido su encanto inmerso en un complejo proceso de reconstrucción sometido por el Madrid de Mbappé. La nueva Champions no entiende de clubs legendarios, como Juventus o Milan, despedidos en el play-off previo a los octavos de final, que han consumado el fracaso italiano ya que el emergente Atalanta también ha tropezado.

En este formato, impulsado por la UEFA para dar más dinero y rebelarse contra el proyecto de la Superliga que impulsan Florentino Pérez y Joan Laporta, mandan tres países que pertenecen, en realidad, a la vieja Europa: España, con tres clubs (Barça, Madrid y Atlético), Alemania, con otros tres (Bayern Múnich, Dortmund y Leverkusen) e Inglaterra, con Liverpool, Aston Villa y Arsenal.

Y este viernes, en Nyón (Suiza), a partir de las 12.00 se vivirá un súpersorteo del que no existen apenas precedentes porque quedará ya totalmente definido el camino hacia la final de Múnich el próximo sábado 31 de mayo en el Allianz Arena de la ciudad bávara.

Estos octavos se jugarán en una semana: la ida entre el 4 y 5 de marzo y la vuelta el 11 y 12. En esa ruta ya no estará el City de Guardiola, a quien el Bernabéu le cantó que se quedara. Y el respondió luego diciendo que seguirá en el banquillo inglés.

No solo se conocerá el rival en octavos -el Barça jugará la vuelta en Montjuïc- sino que tal si fuera el cuadro de tenis de un Grand Slam se irán sabiendo los posibles rivales en cuartos y semifinales, además de quedar definidos el orden de esos emparejamientos.El Barça tiene dos vías. Una sencilla. Es la del Benfica. Otra complicada y enrevesada porque le colocaría frente al espejo del equipo que le eliminó la pasada temporada con Xavi aún en el banquillo. Es el asombroso Paris SG de Luis Enrique, que ha aplastado al Brest con un escandaloso 10-0 global que demuestra, curiosamente, su renacimiento tras una liguilla mediocre en la que entró por la puerta de atrás al ‘play-off’.

Luis Enrique durante el duelo del Paris SG ante el Brest en el Parque de los Príncipes. / Reuters / Gonzalo Fuertes

Pero el conjunto parisino ha salido más fuerte que nunca. Es ya, y con toda la autoridad que le concede su moderno fútbol, el PSG uno de los candidatos a ganar la Champions sin echar de menos el potencial que irradiaba Mbappé. ¡Quién lo iba a decir!

"¿Barça o Liverpool? Más difícil que Bayern Múnich, Manchester City, Arsenal, PSV no creo que haya en la competición", exclamó Luis Enrique. "¡Nosotros estamos preparados!", añadió luego el técnico asturiano, quien vivió un conflicto emocional en los cuartos de final de la pasada temporada con el 2-3 ante el Barça en el Parque de los Príncipes, resuelto luego con solvencia gracias al 1-4 en Montjuïc aprovechando la expulsión de Araujo.

Pep Guardiola felicita a Kylian Mbappetars anotar el triplete que eliminaba al City en el Bernabéu. / Matthew Childs / REUTERS

El Madrid, tras tumbar con absoluta comodidad al decaído City de Guardiola, puede tener derbi madrileño ante el Atlético o enfrentarse, en cambio, al Leverkusen. Si se vuelve a dar un choque entre los dos clubs de la capital española eso podría tener incidencia hasta directa en la lucha por la Liga ya que provocaría un enorme desgaste para los dos rivales domésticos del Barça. A Simeone, que le encantaría esquivar al grupo de Ancelotti, le quedaría otro rival en la ruta de octavos hacia Múnich. Y sería el Bayern de Kompany.

Al Madrid le aguarda el Atlético o el Bayer Leverkusen en octavos; al Atlético le tocará el equipo de Ancelotti o el Bayern Múnich

Con el nuevo formato se han colado, además, en este súpersorteo cuatro equipos que no figuran en las cinco grandes Ligas del Viejo Continente.

Es un pequeño ‘triunfo’ de la UEFA y de su nuevo formato porque en la elite se han asomado PSV Eindhoven, Feyenoord, Brujas y Benfica, coincidiendo, además, con el desastre italiano, que ha visto caer a Milan, Atalanta y Juventus. Solo resiste el Inter como único superviviente del ‘calcio’.Y eso que empezaron cinco clubs en este nuevo formato.

"¿Fin de ciclo? Un poco sí. Las cosas no son eternas, no todo dura para siempre. ¿Si tengo fuerzas para seguir? Sí, sí, sí... Tengo ganas de seguir" Pep Guardiola — Técnico del Manchester City

Y es la primera vez que un equipo de Guardiola no está en los octavos de final. Desde que tomó al Barça en 2008 siempre había estado, al menos, en esa ronda. Con el Bayern Múnich, también. Y con el City. Llevaba 16 participaciones consecutivas entre los 16 mejores equipos de Europa, hasta que se despidió el miércoles en el Bernabéu.

"Hemos sido extraordinariamente extraordinarios... pero ya no", ha confesado el técnico del Manchester City. "Somos un equipo cojonudo, pero hemos perdido la consistencia. Cuando un equipo es mejor, solo toca felicitarle. ¿Fin de ciclo? Un poco sí. Las cosas no son eternas, no todo dura para siempre. ¿Si tengo fuerzas para seguir? Sí, sí, sí... Tengo ganas de seguir"