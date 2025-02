La señora del delantal y los 28 millones de euros de New Era Visionary Group FZ-LLC

Miren, ustedes pueden intuirlo, incluso sospecharlo, es más, formando parte de su interés barcelonista, de su mentalidad culé, de su defensa a ultranza del ‘més que un club’, incluso integrados en un grupo de amigos, más que familiares, que tienen como una de sus obligaciones semanales o dominicales no acostarse sin saber qué ha hecho ‘su’ Barça, es muy posible que también sospechen lo que sospechamos todos.

Cuando digo que pueden intuir no le resto valor a la reflexión, simplemente les confirmo que es lo que pensamos muchos. Ustedes, como aficionados, como seguidores, como socios, hasta como abonados, es más, como laportistas y votantes últimos, es decir, responsables directos de que el abogado sin casos regresase a la presidencia de su amado club, ven, sospechan, las mismas cosas que nosotros, los periodistas.

Con una enorme diferencia. Se ha demostrado que a ustedes les es totalmente indiferente, como seguidores, socios y abonados lo que esté ocurriendo, cómo gobiernan, qué se venden, a qué precio y a quién. Incluso hasta podrían creerse que ellos, Joan Laporta y Alejandro Echevarría, ya ni les cuento Deco, todo lo hacen correctamente, incluso entregar a tiempo la documentación y los avales en LaLiga. Pueden creérselo, sí.

El FCBarcelona, presidido por Joan Laporta, continúa firmando contratos millonarios, que no se explican, con compañías extrañas, raras, casi invisible, que provocan sospechas incluso en el seno de LaLiga.

El problema es que los que no nos lo creemos estamos en la misma situación que ustedes, pero con la sensación, la maldición, de que no encontramos los documentos que perseguimos, ni siquiera el papel, el confesor, la garganta profunda, el chivato, digámoslo ya, que nos cite tras la columna 25 de la planta tercera del parking de El Corte Inglés de Diagonal y nos dé el soplo que nos conduzca a lo que intuimos (como ustedes) y es que todo es pura ficción.

Los hay que se han acercado mucho, pero no ha valido para demostrar que todo lo que vemos, intuimos y sospechamos está mal hecho. Hay que tener en cuenta que los que saben lo que ocurre dentro del club y cómo hacen las maniobras orquestales el séquito de aduladores son cómplices de esa gobernanza, incluso sin ser nadie, como el cuñadísimo. Y los que han salido se han llevado los secretos a casa y te juran que no pueden irse de la lengua porque no tienen (ven, como nosotros) pruebas de lo que han oído y visto.

Ya los hay ya, auténticos equipos (me temo que de auténticos aficionados) que trabajan para la oposición medio en broma y medio en serio para conseguir ese papel, esa grabación, esa cuenta en Chipre o donde sea, ese indicio de algo feo, muy feo. Pero, nada, amigos, no hay manera de encontrar el papelito.

Joan Laporta, rodeado de su equipo de confianza. / EL PERIÓDICO

Y lo malo, lo peor, es que con tantos contratos, con tanta confidencialidad y, sobre todo, con tantos acuerdos con empresas desconocidas, constructoras dudosas, compañías de telecomunicaciones extrañas (casi invisibles) y, ya ni les cuento, con tantos comisionistas, algún desliz, por más secretismo y confidencialidad que esgriman, podríamos tener. Pues no, la frase de “saldrán en globo” o “acabarán en prisión” puede ser muy recurrente, pero nada de nada.

Ni siquiera cuando Francisco Cabezas, responsable de Deportes de El Periódico, explica junto a la perspicacia del fotógrafo Ferran Nadeu que en la sede, en Sant Andreu, de la compañía que acaba de convertirse en socia multimillonaria del Barça solo hay una señora que está haciendo la comida. Esa empresa de ese piso fue creada con un capital de 3.000 euros y acaba de dar la cara por el Barça invirtiendo 28 millones de euros. Ven: sospechas, intuyes, maquinas, pero no hay papel. De momento.

Es posible que por más que miremos no sepamos ver. No tengo duda de ello. Es posible que lo hagan tan bien, que jamás les encuentren las cosquillas, el papel perdido, el soplo delatador. Hay quien piensa, como yo, que en todo este tejemaje, enredo, hay ya tanta gente implicada que debería ser fácil encontrar un hilo conductor, uno solo, que pudiera demostrar que tanta confidencialidad es sospechosa.

El excelente fútbol, los estupendos resultados, el magnífico rendimiento del equipo de Hansi Flick, la ilusión por nuevas conquistas, hacen que los dueños del club muestren su total indiferencia por el estilo de gobernanza del Barça.

En el piso que hay en el barrio de Sant Andreu, justo encima de la peluquería Amigos, en la Rambla Onze de Setembre, una señora con delantal se disculpa porque no puede atender a El Periódico. “Lo siento, estoy haciendo la comida”. De ahí han salido, nada más y nada menos, que 28 millones de euros.

Y así es casi todo en este Barça. Qué les voy a contar que no sospechen o intuyan ustedes, que disfrutan de Hansi Flick y Lamine Yamal, olvidando que su club camufló al ‘chaquetas’, íntimo de Laporta, para ganar una votación y le han dado 50 millones de euros a un comisionista que les ayudó, dicen, a firmar con Nike, que también pagó al comisionista, cuando el contrato lo había cocinado y dejado listo para firmar el vicepresidente Juli Guiu, que es el último que abandonó el barco y el último en no contar el motivo de su abandono.

Suscríbete para seguir leyendo