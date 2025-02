La sede española del "líder mundial en conectividad" que sirve al Barça es un domicilio particular del barrio de Sant Andreu

Las telecomunicaciones en el futuro Spotify Camp Nou y la explotación de parte de los asientos VIP del estadio -por tanto, también las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor- penden de una red engendrada oficialmente en un 'coworking' de trabajo compartido en el emirato de Ras al-Khaimah, y en un domicilio particular de 85 metros cuadrados en el barrio de Sant Andreu, sobre la Peluquería Amigos, en la Rambla Onze de Setembre. Una señora en delantal abre la puerta. Está haciendo la comida y no puede atender a este diario. No parece que allí se esté cocinando el futuro del club en materia de telecomunicaciones. "En el Barça pocos saben lo que realmente pasa. Ni siquiera los directivos", admiten fuentes internas del club azulgrana ante el proceder del gobierno de Joan Laporta.

New Era Visionary Group FZ-LLC es el nombre de la empresa constituida por el ciudadano moldavo Ruslan Birladeanu, quien aparece también como administrador de la filial española que comenzó sus operaciones en febrero de 2024 (New Era Visionary Group Iberia S.L., inscrita en el registro de operadores de telecomunicaciones de la CNMC) junto a un ciudadano español (Francisco Maza; es su nombre el que aparece en el buzón del domicilio del barrio de Sant Andreu junto al de María Cruz Guerrero). Se constituyó la empresa con un capital social de 3.000 euros, lo que no impidió, primero, que se convirtiera el pasado mes de noviembre en "el nuevo Official Telecom Operator" del Barcelona hasta el 31 de diciembre de 2030; y, después, en uno de aquellos cambios de registro inauditos, en la empresa que adelantó el pasado 3 de enero 28 millones de euros de los 70 en los que el Barça valoró uno de sus paquetes de explotación de los asientos VIP. El otro paquete lo colocó Joan Laporta a la sociedad Forta Advisors Limited, uno de los instrumentos soberanos de inversión qatarí de la familia Al Thani.

Inmueble en el barrio barcelonés de Sant Andreu en el que está domiciliada la sede española de la compañía New Era Visionary Group, partner de telecomunicaciones del Barça. / Ferran Nadeu

Fue el periodista Marcos Lamelas, de El Confidencial, quien pudo acreditar los nombres de las dos empresas que el Barça no quiso desvelar públicamente, y con las que la entidad azulgrana cerró el acuerdo de los asientos VIP que aclararon el panorama para Dani Olmo y Pau Víctor. Facilitando así la inscripción cautelar concedida por el Consejo Superior de Deportes, que tiene hasta el próximo 7 de abril para acabar de resolver el asunto y sentenciar si ambos jugadores pueden acabar la temporada con el Barça. Pero, más allá del aspecto deportivo, lo que ha trasladado LaLiga de Javier Tebas al CSD son las dudas que le transmite la sociedad New Era en cuanto a su viabilidad.

Un acuerdo que no es tal con Orange

New Era Visionary Group, a quien el Barça catalogó el pasado 21 de noviembre como "líder mundial en conectividad e integraciones de infraestructuras", se hizo con el preciado 'partner' de telecomunicaciones del club para los próximos cinco años. Diversas fuentes mantienen que dicho contrato no pasó por el departamento comercial del club. El Barça, preguntado por este diario, no responde a este aspecto. Según el comunicado emitido entonces, el Barcelona habló de una "alianza" de New Era con Orange para crear una OMV (operador de telefonía móvil virtual) bajo el nombre de Barça Mobile. "Ofrecerá todo su abanico de servicios a toda la afición, así como a otras personas que puedan estar interesadas, como tarifas móviles, servicios de datos y fibra óptica, entre otros", comunicó la entidad azulgrana.

Contactada por este diario, Orange ha preferido no ofrecer declaraciones. Pero fuentes conocedoras de la operación explican que Orange ganó el concurso de licitación de Limak a Telefónica y Cellnex para montar la infraestructura de la red 5G en el Spotify Camp Nou. Pero, al menos hasta ahora, no ha llegado a acuerdo alguno con la empresa New Era para cederles la red que debería permitir la creación de dicha operadora de telefonía móvil virtual que el Barça había dado por hecha. Es decir, la función de New Era en las comunicaciones del futuro Camp Nou es todavía una incógnita.

Tanto como el papel de Ruslan Birladeanu, CEO de New Era Visionary Group, quien, ante la sorpresa del sector, será uno de los ponentes en el Mobile World Congress de Barcelona el próximo 4 de marzo. Estará en la sesión del Sports Tomorrow Congress dedicada al Fútbol Club Barcelona. En la nota confeccionada por el Mobile World Congress para presentar a Birladeanu se habla de sus "asociaciones clave con el Barcelona y Orange", y su experiencia en "mejorar la rentabilidad de las propiedades a través de un análisis exhaustivo y la implementación de soluciones tecnológicas de vanguardia, optimizando tanto la infraestructura física como la conectividad digital".

Ruslan Birladeanu, CEO de New Era. / EP

Fuentes internas del club azulgrana aseguran que Birladeanu podría haber intervenido en otros negocios con el club, algo que este diario no ha podido acreditar. No es sencillo seguir el rastro. Así lo asume Denis Dermenji, periodista moldavo y director de IPN Press Agency, que responde a este diario a través de correo electrónico para asumir: "Hay seis entidades jurídicas en Moldavia en las que Birladeanu figura como fundador o administrador. Sin embargo, parece como si se hubiera esfumado de la escena pública, desapareciendo aparentemente del espacio informativo".

Un controvertido pasado

Y se explica Dermenji: "Birladeanu fue vicepresidente del Partido Socialdemócrata de Moldavia. En 2013, los medios de comunicación moldavos informaron que fue acusado de fraude, enfrentándose a dos causas penales". Se refiere el director de IPN Press Agency a lo ocurrido con la constructora "Housing for All" ('Viviendas para todos'). "Recaudó dinero de inversores y luego quebró misteriosamente. Como resultado, los inversores -personas normales que esperaban comprar apartamentos en la capital- se quedaron sin nada más que un socavón excavado".

Birladeanu no solo esquivó pena alguna, incluso la prisión, sino que salió más fuerte de aquello. Continúa Dermenji: "El Ayuntamiento de Chisinau también se vio afectado por aquello. En 2021, el alcalde de la capital, Ion Ceban, declaró que «Vivienda para todos» había demandado al Ayuntamiento y ganado el procedimiento de quiebra, recibiendo por parte de la administración alrededor de un millón de euros. La cronología exacta no está clara, pero en algún momento entre 2010 y 2013, Birladeanu abandonó el Partido Socialdemócrata e inició el movimiento «Choice of Moldova», que abogaba por la adhesión de Moldavia a la Unión Aduanera Rusia-Bielorrusia-Kazajstán. Sin embargo, esta idea no fue aprobada por la Comisión Electoral Central moldava".

Mientras, en la Rambla Onze de Setembre de Barcelona, en la filial española del New Era Visionary Group, "líder mundial en conectividad e integraciones de infraestructuras", la mujer del delantal se afana en acabar de cocinar.

El Barça contesta a este diario: "Nada que decir".