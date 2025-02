Ilia Topuria da el salto al peso ligero y pone rumbo hacia Makhachev

La UFC ha amanecido revuelta este jueves. Dana White, el CEO de la compañía, anunció este miércoles una serie de cambios y nuevos combates que marcarán el futuro de algunos luchadores importantes de la compañía, entre ellos Ilia Topuria. White confirmó que el luchador hispanogeorgiano dejará vacante su cinturón del peso pluma por el que pelearán Alexander Volkanovski y Diego Lopes en el UFC 314 en Miami y que en consecuencia dará el salto al peso ligero.

Este cambio de categoría era algo con lo que ya se especulaba en los últimos meses, pues 'El Matador' ganó y defendió su título con los mayores luchadores de la categoría y necesitaba nuevos retos. “Topuria siente que ya ha hecho todo lo posible en esta división, que ya ha cimentado su legado, y que su peso no puede soportar este peso. Anunciaremos cuál será la próxima pelea de Topuria cuando lo tengamos listo”, afirmó White.

'El Matador', compartió este jueves una publicación en su cuenta de instagram en la que sin comentar nada al respecto de su cambio de categoría, se le puede ver caracterizado como un rey medieval con su cinturón de UFC, una espada y las banderas española y georgiana. En el post puede leerse "Not like us" (no son como nosotros, en inglés).

Además, Ilia ya había manifestado en alguna ocasión su deseo de pelear contra el ruso Islam Makhachev, que actualmente es el mejor luchador del peso ligero y libra por libra de la UFC. Sin embargo, a pesar de que esa sea la voluntad de 'El Matador' al debutar en esta categoría de peso, antes de enfrentarse a Makhachev, el hispanogeorgiano deberá medirse con peleadores destacados de la categoría como Charles Oliveira, Justin Gaethje, Dustin Poirier o Paddy Pimblett.

Sin cortes de peso tan agresivos

Con este cambio de categoría, Topuria dejaría de pasar por los agresivos cortes de peso requeridos para el peso pluma ya que en lugar de tener que mostrar en la báscula los 65,8kg, ahora deberá no superar los 70,3kg. Un hecho que castigaría mucho menos su metabolismo y le permitiría evitar o al menos suavizar las dolorosas 24 horas finales prepesaje así como el rebote prepelea.

Con este cambio de categoría y la cartelera de UFC314 ha quedado patente que Topuria y Alexander Volkanovski finalmente no tendrán la revancha que el hispanogeorgiano le prometió al australiano tras vencer a Max Holloway, y que será propiamente Volkanovski quien pelee directamente por el cinturón vacante contra Lopes en abril.