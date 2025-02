Flick reprende al impuntual Koundé: "No es tan difícil llegar a la hora, esto no puede pasar"

Estaba enfadado Hansi Flick con la impuntualidad que ha demostrado Jules Koundé, quien ha sido suplente por tercera vez en la Liga (Alavés en Mendizorroza, Espanyol y Rayo Vallecano en Montjuïc). "No es tan difícil llegar a la hora, esto no puede pasar", ha reconocido el técnico alemán, quien no entiende que los jugadores se salten ese código que fija de convivencia.

Feliz por recuperar el liderato tras ganar al Rayo (1-0), pero enfadado con ese gesto de Koundé. "Lo he dicho en otras ocasiones. Un día de partido y antes del partido, quiero que todos sepan lo que deben hacer en el campo", ha explicado Flick, recordando que suele tener "dos o tres reuniones con los jugadores" para diseñar el plan de partido. Pues, Koundé, como ya pasó por vez primera en Mendizorroza, llegó tarde. Ocurrió en octubre. Esa escena de impuntualidad se repitió en noviembre horas antes del derbi contra el Espanyol.

Y a Flick, cansado de que esa situación se convierta en algo rutinario, ha querido alzar la voz. "Es importante que los jugadores estén. No es muy difícil difícil llegar a la hora", ha precisado el alemán. "No es una cuestión de respeto sino a los jugadores, a la institución, a la afición”, ha añadido antes de sentenciar. "Es una norma clara, no puede pasar y ha pasado".