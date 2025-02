El verdadero significado de 'fuck off': ¿Insultó Bellingham al árbitro?

Jude Bellingham fue expulsado este sábado en El Sadar por decir "fuck off", una expresión cuyo significado varía con el contexto. Dirigida a una persona es una forma agresiva de decir "vete", algo que se puede traducir como "vete a la mierda", mientras que dirigida al aire sería algo así como "a la mierda".

El Real Madrid ha anunciado que recurrirá la tarjeta roja al futbolista porque en el acta aparecía "fuck you", y que Bellingham aseguró es coloquial en inglés y que se traduce como "joder". El mismo argumento que Carlo Ancelotti usó en rueda de prensa al afirmar que "no ha hecho nada para ser expulsado. Absolutamente nada. Se ha equivocado en la traducción porque le ha dicho ‘fuck off’. Es 'no me jodas' y no es algo ofensivo". El técnico madridista consideró que "la roja sale del nerviosismo del árbitro".

En el lado opuesto se ha posicionado el entrenador del Barça, Hansi Flick. "Es una falta de respeto, pero yo no soy quien tiene que decidir. A mis jugadores les digo que no pierdan el tiempo o energía en hablar con los árbitros", ha comentado. El periodista inglés Sid Lowe también ha contradecido al Real Madrid en la Cadena Ser y ha afirmado que "no hay gran diferencia. Si que es verdad que el 'fuck you' es un pelín más directo. Pero son iguales, salvo algún contexto muy específico no tiene razón".

El economista y publicista Xavier Sala también ha cargado contra Bellingham. "El madridismo les va a explicar que "Fuck Off" no es un insulto y que solo signifca "joder". Es mentira. Miren el diccionario y verán que significa "vete a la mierda" o "que te den por el culo" y que es un término muy OFENSIVO", ha escrito en la red social 'X'.

El aviso de Cristiano Ronaldo

El exjugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo ya había denunciado hace varios años de estas diferencias de arbitraje entre España y la Premier League. "En Inglaterra, donde jugué muchos años, ¿saben lo que dicen muchas veces, que es una expresión normal y el árbitro no interpreta como que le estás atacando", dijo en El Chiringuito. "Por ejemplo, tras una falta dicen mucho los ingleses 'fuck off' y los árbitros, nada. Si lo dices aquí, te mandan a la calle", añadió José Bordalás en unas declaraciones muy similares a las de Ancelotti y en un caso en el que la RFEF admitió las alegaciones y dio la razón al club.

Sin embargo,

Otros precedentes

En los últimos meses, los colegiados se han visto implicados en situaciones muy similares. El primero de ellos lo protagonizó esta temporada el futbolista del Getafe, Mason Greenwood, en un encuentro ante el Rayo Vallecano, que dijo "One, two, three, four, fuck" y que el colegiado entendió "fuck you" por lo que le expulsó. "No domina el castellano y me ha comentado que ha dicho 'no me jodas', simplemente esto", le defendió Bordalás en rueda de prensa. La RFEF le dio la razón al club y acabó aceptando las alegaciones. Sin embargo, Mumin fue sancionado con dos partidos por decir al árbitro 'fuck off, man' en un partido contra el Cádiz de hace un año.

En la Premier League es difícil encontrar casos de jugadores expulsados por decir esta frase a un colegiado o cerca de él, ya que es una expresión bastante común. Sin embargo, la expulsión más rápida de la historia ha sido por este motivo. En un partido de la liga amateur de Cross Farm, una localidad al norte de Inglaterra, un jugador gritó "fuck me, that was loud" ('joder, eso ha sido fuerte'), después de que el árbitro pitara su silbato para dar comienzo al partido. El colegiado le enseñó una roja directa por lenguaje inapropiado y esa es la expulsión más rápida en la historia del fútbol. "Los jugadores deberían ser expulsados por insultar al árbitro o a otros jugadores, pero los árbitros deberían usar su sentido común también", añadió Mark Head, entrenador del equipo.