¿En serio Laporta ha vuelto a meter otro gol a LaLiga y al CSD?

Parece ser un buen día, una buena noche, para escribir sobre las dos partes del FCBarcelona. Es evidente, resulta muy transparente y cristalino que, como le encanta explicar a mi amigo Ramón Besa, hay épocas que el club aguanta al equipo y periodos en los que la plantilla, su juego, sus resultados soportan a la entidad.

Es más, con todo lo que ha ocurrido esta temporada, con todas las trampitas y chapuzas que Joan Laporta y su séquito, liderado por su cuñadísimo Alejandro Echevarría, es evidente que si Hansi Flick no hubiese logrado conjuntar en tiempo récord un equipo competitivo, ganador, divertido, joven, alegre, vistoso y que entretiene al personal, las posibilidades de que esta directiva que nos ha engañado tanto y ocultado muchísimas de las travesuras no hubiera llegado a Semana Santa.

La jornada de ayer, insisto, es muy propicia a esta reflexión. Poco antes de que el Barça recuperase el liderato después de muchas semanas de haberlo perdido, en un partido muy VAR, que, posiblemente, el ‘Cholo’ Simeone hubiera definido como “peligrosamente preparado” para que ganase el Barça (el argentino dijo eso, en 2015, de una Liga que él veía claramente decantada hacia el Real Madrid), descubrimos que LaLiga sospecha que el Barça le ha vuelto a meter el gol de ‘Barça Visión’ con la documentación enviada para inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor con un más que sospechoso pago de un montón de millones.

Lewandowski celebrando junto a De Jong y Gavi el primer gol durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano / JORDI COTRINA

Gracias a ‘El Confidencial’, hemos sabido que, en efecto, LaLiga le acaba de decir al Consejo Superior de Deportes (CSD) que sospechan, que intuyen, que tienen más que pruebas de que Laporta ha tratado de meterles un segundo gol por la misma escuadra, un clon del ‘Barça Vision’, que se tragaron. Es evidente que Javier Tebas intenta justificar su ‘no’ a la inscripción de Olmo y Víctor, y lo hace aportando documentación al CSD, que se saltó a LaLiga y a la Real Federación Española de Fútbol, con quien anda enfrentado, y autorizó al Barça a inscribir a sus dos futbolistas con una cautelar revisable, digo.

Florentino, más cabreado

Todo hay que decirlo. A José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD, toda esa documentación le da igual. Él es un político, no un deportista. Su decisión, argumentada con puntos tan sólidos como no dañar a la selección o no impedir a un futbolista que ejerza su profesión, importándole bien poco si la documentación aportada por el Barça llegó a tiempo y fue correcta, ya está tomada y aunque ahora está haciendo ver que revisa los papeles, nadie cree que se vaya a tirar atrás de su consentimiento y suspenda la cautelar. Nadie.

Es posible que el Real Madrid y, muy especialmente Florentino Pérez aún esté mucho más cabreado hoy que ayer, no solo tras ver el arbitraje que hubo en Montjuïc (ese penaltito VAR a favor del Barça, ese gol anulado al Rayo por lo que ahora se ha dado en llamar “fuera de juego por interferencia”…) sino también al saber que la documentación aportada por el Barça tiene mucho de sospechosa, según LaLiga, que, pese a sospecharlo, no pudo impedir la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor, nuevos líderes de LaLiga.

Suscríbete para seguir leyendo