LaLiga denuncia ante el CSD sus sospechas sobre la operación de venta de los palcos VIP del Camp Nou para inscribir a Olmo

LaLiga ha desvelado sus sospechas sobre una de las dos operaciones de venta de asientos VIP del futuro Camp Nou para lograr in extremis las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor. La patronal de clubs, en sus alegaciones ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) contra dichas inscripciones a través de medidas cautelares, considera que la segunda transacción, de 28 millones de euros, contiene excesivos vínculos con el entorno del FC Barcelona, una forma de actuar que recuerda a lo que ya hizo la entidad azugrana con la fallida operación de Barça Visión, por lo que se estaría adulterando la competición, según ha informado 'El Confidencial'.

Hasta la fecha, la directiva que preside Joan Laporta, fiel a su política de opacidad, no ha querido desvelar la identidad de los compradores de los palcos VIP, que se han comprometido a pagar 100 millones. Pero esa información que ha querido ocultar a los socios, no puede hacer lo mismo ante LaLiga. Y esta ha usado la documentación recibida para sustentar sus alegaciones.

Laporta, en la Ciutat de la Justícia para declarar por presunta estafa / JORDI COTRINA

En la documentación se muestra un anticipo de 30 millones por parte de la sociedad Forta Advisors, de Qatar, propiedad de una rama de los Al-Thani, la familia real del emirato. LaLiga no cuestiona esta operación. Pone el foco, en cambio, con los otros 28 millones, cuyos pagadores se consideran vinculados al entorno azulgrana.

Según El Confidencial, proceden de una firma ubicada en Ras Al-Khaimah, uno de los siete emiratos de Emiratos Árabes. La empresa se denomina New Era Visionary Group FZ-LLC, una sociedad de responsabilidad limitada dedicada, en teoría, a la consultoría en telecomunicaciones, de reciente fundación y escasa infraestructura. La sede en Emiratos se encuentra en un coworking. Su administrador es el ciudadano moldavo Ruslan Bîrlădeanu.

En junio de 2024 se creó la filial española New Era Visionary Group Iberia S.L., con un capital de 3.000 euros. Ruslan Bîrlădeanu también aparece como administrador, al igual que el español Francisco Maza Sánchez. La sede está en una vivienda particular en la Rambla Onze de Setembre de Barcelona, donde Francisco Maza también mantiene la sede de su patrimonial: Imagina World Corporate SL.

Cinco meses después de su creación en España, New Era Visionary Group se adjudicó a dedo la infraestructura de red 5G SA, que desplegará Orange para el nuevo Camp Nou "en el marco de un acuerdo alcanzado por el club con New Era Visionary Group (NEVG), líder mundial en integración de conectividad e infraestructuras". Orange aporta la tecnología y el despliegue. No se sabe qué aporta New Era Visionary Group, cuya único socio y su única actividad declarada es el FC Barcelona. Un líder mundial con un único cliente.