Flick, tras recuperar el liderato de la Liga: "Tenemos VAR y creo en el VAR"

Sufrió mucho Hansi Flick. Estaba viendo como su Barça desperdiciaba ocasiones claras, sobre todo, de Raphinha que le podían haber dado tranquilidad. Y luego terminó sufriendo, especialmente en los minutos finales de la primera mitad para llevarse el triunfo sobre el Rayo que le da el liderato (1-0). Un sufrimiento que se repitió en el último suspiro cuando De Frutos cabeceó solo en la frontal del área pequeña.

Ajeno quiso estar el técnico alemán a la polémica arbitral por el gol anulado a De Frutos y por el penalti reclamado por los jugadores de Rayo en un agarrón de Héctor Fort a Momim justo antes de la pena máxima señalada por otro agarrón a Iñigo Martínez en el área de Batalla.

"Hemos fallado oportunidades, pero somos un equipo y estamos muy contentos de sumar estos tres puntos. No ha sido fácil ganar este partido" Hansi Flick — Técnico del Barça

"Tenemos VAR y creo en el VAR", ha dicho Flick, quien ha lamentado la falta de puntería de su equipo que le ha llevado al sufrimiento en los minutos finales. "Hemos fallado oportunidades, pero somos un equipo y estamos muy contentos de sumar estos tres puntos. No ha sido fácil ganar este partido", ha añadido.

Pero ese remate de De Frutos, ya en el tiempo añadido, se marchó por encima del larguero de Szczesny, que completó un excelente encuentro para mantener la portería a cero y recuperar el liderato. El Rayo, el valiente Rayo de Iñigo Pérez, le llevó a un estrés que casi le impide retornar al primer puesto de la Liga.

"En estos partidos hay que saber sufrir. Y lo hemos hecho", ha reconocido Alejandro Balde, ensalzando la capacidad que ha tenido el equipo de Flick para sellar su portería a cero gracias a la estructura defensiva. "Este es un camino largo, tendremos que luchar hasta el final. Hay que hacerlo paso a paso, partido a partido, debemos seguir con esta dinámica", ha comentado Flick.

Flick da instrucciones a sus jugadores durante el Barça-Rayo en Montjuïc. / Jordi Cotrina

Un mes después de su empate en Getafe (1-1) que le hacía, o eso parecía, perder sus opciones de luchar por el título ha completado su resurgimiento. "Los jugadores están contentos, por supuesto, todos estamos muy contentos. Podemos hacerlo mejor, pero ellos llevaban nueve partidos sin perder y ha sido un gran éxito para nosotros. Lograr la primera plaza es muy positivo, estamos de vuelta".

Siete puntos recortados en un mes

El Barça ha recortado siete puntos al Madrid en un mes. Y eso le ha permitido reencontrarse con el liderato aprovechando que el equipo de Ancelotti solo ha sumado dos puntos de los últimos nueve posibles. "Estoy un poco cansado, hemos jugado contra un gran rival, hemos hecho un gran trabajo y estamos muy contentos", ha comentado el entrenador azulgrana.

"No traspasaré esa línea, no voy a pronunciarme aunque un día me perjudiquen o me beneficien. ¿El penalti de Mumim? Si digo que sí o que no el titular sale automáticamente solo. No opinaré sobre ninguna decisión arbitral", ha dicho el entrenador del Rayo. En esa misma línea se ha pronunciado Flick. "Tenemos VAR y creo en el VAR, es todo lo que puedo decir", se ha limitado a constatar el técnico azulgrana.

"¿El enfado de Lewandowski? Soy yo quien cambia al jugador cuando lo creo oportuno y lo deben aceptar" Hansi Flick — Técnico del Barça

Al ser preguntado sobre el enfado que mostró Lewandowski al ser sustituido en los minutos finales del partido, el técnico fue contundente. “Siempre es asi, él quiere marcar goles, pero la decisión la tomo yo. Y yo decido en relacion al equipo y no en torno a asuntos invidivuales. Siempre le doy la oportunidad de comenzar el partido, pero soy yo quien cambia al jugador cuando lo creo oportuno y lo deben aceptar", ha dicho Flick con contundencia.

Szczesny, en la primera mitad del Barça-Rayo Vallecano en Montjuïc. / Jordi Cotrina

Estaba, además, feliz porque el Barça dejó, de nuevo, la portería a cero. “Ha sido una buena decisión poner a Szczesny, pero Iñaki había hecho un buen trabajo. Ahora TEK es el número uno y ha hecho paradas que nos han ayudado a conseguir estos tres puntos. Con la portería a cero se cambia la mentalidad en defensa y en ataque, haciéndolo como unidad”, ha precisado el entrenador alemán. “Hemos mejorado mucho cuando toca defender. Iñigo ha tenido un papel capital en defensa”.