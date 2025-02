Bellingham, como un quinqui, por Lluís Carrasco

El lío está servido. Tras la absurda y ridícula polémica sobre el "fuck off" o "fuck you" de Jude Bellingham, y la defino así porque ambos términos son primos hermanos, ofensivos, lesivos y reprobables, y solo se distinguen por si invitas al receptor de esa expresión a "que se vaya a tomar por culo" o directamente a que le den personalmente "por… ahí mismito", tuve la curiosidad de mirar por la noche el programa santuario de la caverna más casposa, camorrista y fiel defensora de los atropellos blancos...

¿Qué encontré? En realidad, lo que esperaba, pero con el matiz de que algunos personajes de ese espacio, avergonzados por la verdad, no tenían más remedio que aceptar la cruda realidad y, por lo tanto, la crítica feroz al comportamiento del inglés.

¡Alguno, incluso definía su paso por el Madrid, de ejemplar, impecable e incólume!

No daba crédito. ¿Bellingham ejemplar? Solo hay una cosa que diferencia al inglés de su compañero Vinicius Jr., y es que el primero parece un tipo inteligente, y justamente por eso, su reiterado comportamiento es más propio de un quinqui que de un deportista cabal. Yo no digo que lo sea, de nada le conozco, y aun siendo natural de Stourbridge, en las afueras de la sexta ciudad con más delincuencia de Europa, Birmingham, no creo que el origen tenga la culpa, aunque pueda ejercer alguna influencia.

Asencio, Bellingham, Vinicius y Mbappé protestan a Munuera Montero por la expulsión del jugador inglés en El Sadar durante el Osasuna-Madrid. / Efe / Villar López

Como si lo fuera

Él no lo es, pero los quinquis envían a los árbitros a "tomar por…" cuando no les gusta una decisión. Él no lo es, pero los quinquis definen como "trozo de mierda" a quién le pita a revés de sus intereses. Él no lo es, pero los quinquis llaman violadores a compañeros de profesión, y estos, indignados, no pueden probarlo por haberse hecho tal difamación con la mano frente a la boca. Él no lo es, pero los quinquis recriminan a un jugador hundido como Pino una acción fortuita que ha lesionado a un compañero, montando un follón innecesario.

Bellingham no es un quinqui, seguro que no lo es, pero que reflexione… Actúa como si lo fuera, y alguien lo podría confundir.