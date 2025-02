El Barça será líder si vence al Rayo

El Barça perdió por primera vez el liderato el 30 de noviembre, después de caer con el Las Palmas en Montjuïc (1-2). Los festejos del 125 aniversario, aquella soleada tarde, certificaron el declive del equipo, que había empezado a ceder puntos (derrota ante la Real Sociedad, empate con el Celta) y continuó cediéndolos (empate con el Betis, derrotas con el Leganés y Atlético) en un funesto final de año. Los 6 puntos de ventaja desaparecieron y a principios de enero eran 7 de desventaja respecto al primero. Hoy puede recuperar ese liderato el Barça si vence al Rayo.

Ahora han sido sus rivales los que han entrado en crisis. El Madrid lleva tres partidos sin ganar y ha sumado 11 puntos de 18 desde que empezó el año; el Atlético apenas ha vencido en dos partidos de seis, con un balance de 9 puntos de 18 posibles. El Barça ha obtenido 10 de 12 (tres victorias y el empate de Getafe) y alcanzará los 13 si derroca a un Rayo que se acerca en silencio a los puestos europeos, inmerso en una racha insólita en Vallecas de nueve partidos invicto.

Araujo, en el entrenamiento de este domingo. / Valentí Enrich

"No miramos la clasificación, no es lo que más importa", dijo Hansi Flick, que precisó sus palabras para evitar malentendidos. "La prioridad es mi equipo, lo que hagamos nosotros. Sé que en nuestro entorno es importante ser el líder, y no digo que no lo sea, porque ayuda a ganar confianza, pero lo importante es dar un buen rendimiento en cada partido y creer en nuestros objetivos".

Del ‘fuck off’ al ‘fuck you’

También quiso Flick ser muy fino al ser preguntado sobre la expulsión de Jude Bellingham la tarde anterior en el Osasuna-Real Madrid por menospreciar al árbitro Munuera Montero. Movistar + hizo una lectura de labios y proclamó que Bellingham le había espetado "fuck off".

El futbolista inglés, a quien el Madrid mandó comparecer, no quiso repetir la expresión por pudor (!) pero aseguró que el significado de lo dicho era "joder". Munuera Montero explicó a los jugadores del Madrid en el césped que le había dicho "fuck you" y así lo escribió en el acta arbitral. El Madrid, empezando por Carlo Ancelotti, dio a entender que el árbitro no sabe inglés, abriendo una campaña de desprestigio hacia el colegiado y para la anulación de la roja.

Jules Koundé, Ansu Fati, Ferran Torres y Robert Lewandowski, durante el entrenamiento dominicial en Sant Joan Despí. / Alberto Estévez / Efe

Sin protestas

"Es feo, es una falta de respeto en cualquier situación, para mí, pero no soy yo quien tiene que pronunciarse", huyó Flick del conflicto, antes de asegurar que no le gustan «este tipo de comportamientos" y que ha repetido en el vestuario, ayer por enésima vez. "Siempre les digo que no han de perder el tiempo ni las energías en discutir con el árbitro y las decisiones que toman", aseguró, en aras de evitar cualquier riesgo de expulsión.

Ferran en Girona, Eric en el Mónaco-Barça, Casadó en el campo del Celta, Szczesny ante el Madrid en la Supercopa y Fermín la pasada jornada en la visita al Sevilla han sido expulsados. Ninguno por protestar al árbitro ni insultarle. Ni faltarle al respeto. Sí vio la roja Flick en el Betis-Barça en una acción que el presidente de los árbitros, Luis Medina Cantalejo, calificó de error de Muñiz Ruiz.