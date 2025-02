Flick opina que Bellingham faltó al respeto al árbitro

Elevado a asunto de interés nacional la expulsión de Jude Bellingham, lo que verdaderamente dijo al árbitro Munuera Montero y las disquisiciones sobre el real significado de la expresión "fuck off" y la diferencia semántica respecto a "fuck you", parece poco discutible que la expresión del futbolista del Real Madrid es, como mínimo, una falta de consideración hacia el árbitro.

"Es feo, es una falta de respeto en cualquier situación, para mí, pero no soy yo quien tiene que pronunciarse", dijo Hansi Flick que se aparta siempre de cualquier charco, por pequeño que sea. El técnico vio venir la fabulosa polémica azuzada desde el Bernabéu y renunció a sumar al foro creado por el Real Madrid para exculpar a Bellingham y, por el contrario, responsabilizar a Munuera Montero de no haber entendido al jugador, de no saber inglés, de no ser capaz de distinguir los matices de "fuck off" y "fuck you" o, peor, de fomentar la hipotética persecución arbitral al club de Florentino Pérez.

Flick y Araujo, en el entrenamiento. / Valentí Enrich

El ejemplo de Bellingham

Flick aprovechó el incidente de Pamplona para aleccionar a sus futbolistas. Otra vez. "Siempre les digo que no han de perder el tiempo ni las energías en discutir con el árbitro y las decisiones que toman", dijo el entrenador alemán, sensibilizado por la mala educación. La roja de Bellingham no le incumbía, pero le sirvió de ejemplo. "No me gustan este tipo de comportamientos y no es bueno para el equipo porque una roja nos debilita y no queremos eso", repitió.

Pero no ha logrado del todo corregir el comportamiento de sus futbolistas. El Barça ha sufrido varias expulsiones a lo largo de la temporada. Ferran Torres en Girona, Eric Garcia en el Mónaco-Barça, Casadó en el campo del Celta, Szczesny ante el Madrid en la Supercopa y Fermín la pasada jornada en la visita al Sevilla. Ninguno por protestar al árbitro ni insultarle. Ni faltarle al respeto. El propio Flick vio la roja en el Betis-Barça y recibió dos partidos de suspensión por una protesta al árbitro Muñiz Ruiz.

Asencio, Bellingham, Vinicius y Mbappé protestan a Munuera Montero por la expulsión del jugador inglés en El Sadar durante el Osasuna-Madrid. / Efe / Villar López

El ejemplo del balonmano

El técnico alemán no quiere que sus pupilos hablen con los árbitros y desearía que el fútbol se asemejara al balonmano. "Cuando el árbitro pita se deja el balón en el suelo y el infractor se pone a defender", destacó. No quiere siquiera Flick que hablen ni para frenar las reiteradas pérdidas de tiempo que provoca cualquier equipo con el marcador a favor. Un mal que ha afectado al Barça varias veces, sobre todo en la época crítica de resultados.

"Hay muchas cosas en mi lista que me gustaría comentar con LaLiga y la gente responsable y pienso que podemos mejorar varios aspectos del fútbol", reconoció, precisando que la sala de prensa no era el lugar idóneo. "Al final hay que aceptar las cosas de las que no somos responsables", añadió, sobre "la actitud" advertida ya en algunos equipos. Una treta más que solo se puede contrarrestar "jugando mejor que el contrario y marcando más goles".