De Verdeliss a Águeda Marqués, las redes se llenan de referentes ‘runners’ para las mujeres

Las mujeres se han calzado las zapatillas y han tomado su espacio en calles y pistas, pero también en las redes sociales. Atletas olímpicas, paralímpicas, maratonianas e ‘influencers’ se han convertido en los nuevos referentes de las mujeres corredoras. Ya no hace falta imaginar cómo sería la gesta si la hubiera llevado a cabo una mujer, porque ahora son ellas quienes las cumplen y muestran en sus perfiles sus andaduras en el mundo del ‘running’. En los últimos años, las atletas han ganado muchísima relevancia en redes e inspiran a diario a muchas mujeres a seguir corriendo.

"Cada vez se difunden más vídeos de mujeres que practican este deporte. Con espíritu competitivo o sin él. Pero el simple hecho de mostrar a la gente que se practica y que eso hace que lo pasen bien y estén mejor anima mucho a otras personas, mujeres o no, a correr", afirma Nàstia. Ella tiene 22 años y como muchas de sus compañeras de generación consulta las redes habitualmente. En su caso, decidió volver a correr tras recibir decenas de estímulos sobre running cada vez que abría sus redes sociales. "Me sirvió de gancho para volver. Tengo muy claro que me reenganché en pleno 'boom' del running porque abría Instagram y tenía el 'feed' lleno de contenidos similares", sentencia.

Fuente de inspiración

En ese sentido, las redes están llenas de contenidos variados y muy distintos, pero en el running femenino podemos encontrar desde los siete maratones en siete continentes y siete días de la campeona de España de 100km, Estefanía Unzu, más conocida en redes como Verdeliss, a los entresijos de la competición olímpica que compartió este verano la atleta española Águeda Marqués que se viralizó por sus reacciones y respuestas súper naturales ante los medios. Por otro lado, también es habitual encontrar contenido sobre el camino a la vuelta a la élite tras la maternidad como el caso de Marta Galimany o el espíritu de superación de la medallista paralímpica en París en maratón Elena Congost. Ellas son ahora la fuente de inspiración y el espejo en el que se miran muchas mujeres. Pero no solo las deportistas profesionales se han convertido en referentes o modelos en los que inspirarse.

Más allá de los Juegos Olímpicos y las gestas sobrehumanas de algunas atletas, existen también perfiles más mundanos de mujeres que se han calzado las zapatillas y han empezado a correr y comparten sus aprendizajes durante el proceso. La influencer catalana Cèlia Espanya y su preparación para correr su primer maratón en Nueva York, que dio incluso pie a TV3 a grabar una serie documental sobre su proceso, o los inicios en el ‘running’ de influencers como Laura Escanes también ayudan a mujeres que necesitan encontrar referentes menos competitivos en los que inspirarse.

Barreras mentales rotas

Y es que, tanto las atletas como las marcas, han sabido aprovechar el momento de explosión mediática y tendencia que está viviendo este deporte y cuyos posts acumulan millones de comentarios e interacciones en Instagram. Hasta hace unos pocos años, las atletas sufrían de invisibilidad y silencio durante cuatro años y tan solo volvían a la primera línea tras el ciclo olímpico y durante el poco más de tres semanas que duran los Juegos Olímpicos, pero ahora, muchas de ellas han conseguido una relevancia brutal en redes que las mantiene en el radar de forma habitual.

“¿Si ellas han podido por qué no yo?”, se pregunta Carla. Ella tiene 30 años y correrá este domingo su primer medio maratón. Como ella, hay muchas mujeres que han roto barreras mentales viéndose reflejadas en los perfiles de Instagram de otras mujeres. “Correré la Mitja de Barcelona este domingo y nunca pensé que llegaría a correr una distancia así. Me ayuda ver que otras mujeres han partido de puntos similares al mío sin tener ni idea de correr y que han sido capaces de completar carreras así”, apunta Carla.

“Ver que ‘supermujeres’ como ellas a veces también fallan, o no están motivadas, o sacan un mal entreno o tienen, simplemente, un mal día porque tienen la regla, también es una ayuda”, añade Carla. Y es que, las redes permiten a estas corredoras mostrar lo que no se acostumbra a ver en las competiciones y derribar tabús y barreras de género que de otro modo son más difíciles de tumbar.