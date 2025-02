Bellingham acusa al árbitro por su expulsión y este escribe en el acta que le dijo "Fuck you"

"No, no me he dirigido a él. Está claro que ha cometido un error". Jude Bellingham ha acusado a Munuera Montero, el colegiado del Osasuna-Madrid, que le enseñó la tarjeta roja en la primera mitad de un partido que terminó en empate. Y el Madrid solo ha sumado dos puntos de los nueve últimos posibles.

"Ha habido un error de comunicación, no quiero decir otra vez lo que dije pero es algo así como ‘joder'", ha revelado el centrocampista blanco, quien ha calificado al árbitro de "irresponsable por dejar el Madrid con 10 jugadores, cediendo un empate en Pamplona (1-1).

El árbitro, en su acta, ha sido claro: "En el minuto 40 Bellingham fue expulsado por el siguiente motivo: 'Por dirigirse a mí, estando a escasos metros, en los siguientes términos: ''Fuck you'".

Se expone, por lo tanto, Bellingham a una sanción que podría ser de hasta cuatro partidos si el Comité de Competición considera que hubo insulto a Munuera Montero, por lo que se perdería la semifinal de la Copa del Rey ante la Real Sociedad si acata lo que ha escrito en el acta. Si lo ve solo como menosprecio el castigo podría quedar reducido a dos encuentros.

"No he insultado a nadie, se ve claramente en el vídeo. Ni siquiera se lo digo directamente al árbitro, me lo digo a mí mismo" ha contado Bellingham, quien ha querido expresarse en inglés para que no hubiera dudas sobre su mensaje, Y ha decidido salir del vestuario del Sadar para rebatir la decisión del colegiado atendiendo a las preguntas de los periodistas.

"Fue una falta de entendimiento, un error claro del colegiado" Jude Bellingham — Jugador del Madrid

Ancelotti achacaba a la mala traducción de Munuera Montero como la causa principal de la tarjeta roja a Bellingham. Y en esa línea se ha expresado también el futbolista blanco. “Fue una falta de entendimiento, un error claro del colegiado”.