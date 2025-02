El Barça de Peñarroya se desangra

El Barça de baloncesto se desangra en una horrorosa temporada. Se descompone de tal manera que su entrenador, Joan Peñarroya, corre serio peligro de ser destituido incluso antes de que acabe el curso. La sonrojarte eliminación en la Copa del Rey ante el Laguna Tenerife guiado por Marcelinho Huertas, que cumplirá 42 años en mayo, ha acentuado la crisis. Una crisis que no es pasajera ni tampoco provisional sino que resulta estructural y profunda.

El modelo diseñado por Juan Carlos Navarro, el manager general de la sección, no funcionó con Roger Grimau (un año duró en la sucesión del ‘post Jasikevicius’ y luego fue despedido) ni tampoco ahora con Peñarroya, lastrado, además, este como ha quedado el equipo por las lesiones de Laprovittola, Vesely y Kevin Punter. "Mi figura es lo que menos importa", confesó el técnico, asumiendo que su posición resulta cada vez más débil.

Kevin Punter, el jugador del Barça, no llega a tiempo de frenar el tiro de David Kramer (alero de La Laguna Tenerife) ante Joan Peñarroya, el técnico azulgrana. / Efe / Quique García

Además, el Barça, envuelto en una grave crisis económica, no ha abierto la caja para reforzar el equipo, algo que sí ha hecho, por ejemplo, el Madrid, quien ha incorporado en estas últimas semanas a dos fichajes nuevos: el pívot angoleño Bruno Fernando y el base-escolta estadounidense Dennis Smith Jr.

La opción Pesic

Al Palau, en cambio, no llega nadie para desesperación de Peñarroya que va perdiendo piezas importantes en el camino. Piezas que no tienen luego recambio alguno. Eso condiciona ,al mismo tiempo, cualquier movimiento, includo en el banquillo.

Peñarroya llego en junio de 2024 y firmó por dos años. O sea, hasta 2026, lo que dificulta cualquier decisión porque implicaría pagar su finiquito e invertir en su sucesor. Demasiado complejo para la austera economía en que se mueve el Barça de baloncesto.

Pesic, en un momento de la final. / ACB

Pero el nombre de Svetislav Pesic sobrevuela, de nuevo, por el Palau como posible sucesor en lo que sería una apuesta del club para enderezar el desorientado rumbo del equipo. Se marchó del Barça en julio de 2020, a pesar de que tenía contrato hasta 2021. No es el único. También podría mirar en su propia cantera escogiendo a Carlos Marín, el actual entrenador del Barça Atlètic.

En un marco deliminato por la austera economía en que se mueve la sección son más díficiles acudir a nombres como los de Xavi Pascual o Sergio Scariolo. Y más en mitad de una temporada condicionada por tantas lesiones y sin posibilidad de ir al mercado para sustituir a esas piezas valiosas para Peñarroya.

Y todo porque la derrota en la Copa no es un capítulo más de un curso plagado de decepciones sino que delata, al mismo tiempo, los gravísimos errores cometidos en la construcción del Barça. Es mucho más grave por el rival (el presupuesto azulgrana triplica al de La Laguna Tenerife) y, sobre todo, por la manera en que llego: anotó solo 13 puntos en el cuarto y decisivo último cuarto y encajó 25.

Ha perdido ya el Barça de Peñarroya el segundo título de la temporada. Y lo hizo en los cuartos de final, sin posibilidad alguna de competirlo. Va noveno en la Euroliga (14 victorias y 12 derrotas) y séptimo en la Liga ACB (11 y nueve). Y suma casi tantas victorias (25) como derrotas (23) en el global.

El enfado del Palau

Certifican esos tristes números la caída de un Barça que ha perdido hasta el calor del Palau Blaugrana, convertido en un foro de discusión y debate que amenaza tambien a la directiva de Joan Laporta, quien tiene a Josep Cubells como máximo responsable de esta área. Peñarroya es, en realidad, la punta del iceberg caótico que vive la seccion de baloncesto desde hace años.

Vesely, a la izquierda, junto con los también lesionados Laprovittola y Anderson, el pasado domingo en el Barça-Baxi Manresa. / Valentí Enrich

La planificación del verano (llegaron Punter, Anderson, Metu, Fall y Núñez) no resultó adecuada. Y la reacción a los problemas todavía mucho más caótica. La gravísima lesión de Laprovittola, uno de los faros del equipo, desnudó la improvisación del grupo de trabajo de Navarro, quien acudió primero a Neto, fichado y desfichado en tiempo récord tras encadenar dos lesiones musculares. En cinco semanas ocurrió todo. Y solo disputó siete minutos con la camiseta azulgrana.

Luego, el esperpéntico intento de recuperar a Thomas Heurtel, que aterrizó en el aeropuerto del Prat hablando como nuevo jugador del Barça. Y después ni pisó el Palau, asustado como quedó el club por las consecuencias de esa incorporación.

El silencio, además, se ha extendido en todas las áreas del Barcelona, excepto entrenador y jugadores. Son ellos los únicos que dan explicaciones públicas al derrumbe del equipo. "Mi figura es lo que menos importa", dijo Peñarroya tras la eliminación copera con La Laguna Tenerife, consciente de que lleva días y semanas jugándose el puesto en cada partido.

"Estamos jodidos, si empezamos a poner excusas no haremos una mierda” Joel Parra — Jugador del Barça

"Estamos jodidos, si empezamos a poner excusas no haremos una mierda”, clamó Joel Parra. "Somos el Barca y competimos por todos los títulos. No ganar esta Copa es un fracaso, sobre todo perdiendo en la segunda mitad de un partido que teníamos controlado en el descanso. Soy crítico conmigo mismo y mi segunda parte es lamentable”, afirmó Brizuela.

Silencio de la junta y de Navarro

Ni rastro, en cambio, de Cubells, la máxima autoridad de la junta en el baloncesto, ni tampoco de Navarro. No se han escuchado en estos meses de crisis sin fin a los dos máximos responsables. Ni siquiera tras la derrota en Gran Canaria, que ha precipitado todavía más el desplome del equipo.

No hay, por lo tanto, respuestas oficiales a la crisis que se atisbaba desde inicio de temporada, con un Barça que firma un parcial que retrata la verdadera dimensión de su caída. El equipo de Peñarroya solo ha ganado el 52% de los 48 partidos que ha disputado.

"El partido lo hemos perdido todos", grito Joel Parra ensanchando el foco de las responsabilidades, sin refugiarse en el técnico, la pieza más débil, ni tampoco en los jugadores. Iba más allá. "Lo hemos perdido todos. Desde el primero al último. No me gusta decirlo porque criticamos mucho al entrenador, diciendo que no jugamos a nada. Pero los que jugamos somos nosotros. Hacemos el scouting, hacemos lo que nos dice Joan, pero, al final, somos nosotros. Debemos hacer autocriticas todos", reitero Joel Parra englobando a toda la estructura de una sección que vive días cada vez más oscuros.

Joan Peñarroya, el técnico del Barça, abatido en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el La Laguna Tenerife. / Efe / Quique Curbelo

Ha perdido los dos primeros títulos en juego (la Supercopa en septiembre pasado; la Copa en febrero) sin llegar siquiera a las finales. Va mal en la Liga y peor incluso en la Euroliga balanceándose, y cada vez, con más velocidad la silla en la que se sienta Joan Peñarroya, el séptimo entrenador que ha tenido el Barça desde 2016. Ni en la época de Bartomeu ni en la de Laporta se ha encontrado el rumbo del baloncesto, lo que irrita a un belicoso Palau, cansado de las incongruencias del proyecto.