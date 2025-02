Míchel, tras la derrota con el Getafe: "He visto el equipo que quiero ver, me gusta"

Lo tenían hablado. Y había avisado incluso a sus jugadores. Pero de nada sirvieron todos esos mensajes previos de Míchel a su equipo. Al minuto tres, ya perdía el Girona con el Getafe en Montilivi condenado por un fallo infantil de Krejci. Pero no fue el único. Y aún así el técnicio no estaba enojado con sus jugadores. "He visto el equipo que quiero ver, me gusta", ha confesado.

Pero el Girona una vez conseguido el empate, y con 10.354 personas empujando al conjunto catalán tras el tanto de Yangel Herrera, volvió a cometer "un cúmulo de situaciones de error", como dijo Míchel, recordando el mal control previo de David López y el balón que no atrapa Gazzaniga.

"No puedes tener un balón en tu área y que la solución sea siempre un pase corto" Míchel — Técnico del Girona

"Los errores nos han marcado con esas pérdidas de balón que no se pueden cometer. Lo habíamos hablado para ser contundentes. No puedes tener un balón en tu área y que la solución sea siempre un pase corto", ha dicho Míchel, exigiendo, eso sí, a su equipo que "sepa manejar todas estas situaciones".

Yangel Rangel celebra el 1-1 que marcó a la salida de un córner junto a Oriol Romeu en el duelo contra el Getafe en Montilivi. / Afp

Tras el triunfo en Montilivi contra Las Palmas estaba Míchel "más preocupado que ahora", según ha reconocido él mismo, a pesar de que coincidía con la derrota ante el Getafe, que certifica que el Girona no termina de arrancar.

El Girona solo ha sumado tres puntos de los últimos 15 posibles. Pero no ha habido reproches del técnico hacia su equipo. “No, no era frustración. El otro día me decían que gesticulaba mucho y es algo que tenía que controlar. Son cosas que debo mejorar, por eso estaba más tranquilo”, ha indicado el entrenador del Girona, precisando que "lo que hemos visto está más cerca de lo que yo quiero en los últimos partidos, a pesar de que hemos perdido. No les puedo decir nada a los jugadores".

Uche marca el 0-1 ante Krejci, que cometió un grave error durante la primera mitad del Girona-Getafe en Montilivi. / Efe / David Borrat

"Es muy difícil controlar una pérdida de balón dentro de nuestra área. Llevamos ya muchas situaciones de esta manera", ha reconocido Míchel, aunque luego "en muchas cosas he visto el equipo que quiero ver" sobrevolando en su mensaje por encima de la crisis de resultados del equipo.

Buscando la estabilidad

"Llevamos cuatro derrotas en cinco partidos. El equipo está ahora más cerca de lo que hemos trabajado en los tres últimos años y medio", ha explicado el técnico de Vallecas, subrayando que no estaba frustrado.

No ha sido "un problema de efectividad", según Míchel, sino "de ser un equipo más seguro en todas las fases" del juego. "Esas dos pérdidas no se pueden cometer porque no son situaciones de riesgo", ha insistido el entrenador del Girona lamentando el error inicial de Krejci que condicionó todo el partido. "No se puede cometer ni ante el Getafe ni ante ningún rival".