Entrevista a Derrick Alston Jr., estrella del Baxi Manresa: "Soy una continuación del legado de mi padre, pero quiero crear el mío propio"

Derrick Alston Jr. (Houston, 1997) apenas tenía unos meses cuando su padre llegó a Manresa y ganó la liga con el entonces TDK. Alston tan solo estuvo ese año en Manresa, pasando después por el Barça, Valencia, Madrid y Lleida, pero su huella en la capital del Bages es imborrable por todo lo que significó aquella gesta. La carga emocional del apellido no le ha pesado a Alston Jr., MVP de la liga en enero y uno de los líderes en anotación (16,7 pp, 4,7 reb, 1,7 asi, 17,7 val), dispuesto a construir su propio legado.

Diego Ocampo ha recogido el testigo de Pedro Martínez y ha conseguido llevar al Manresa de nuevo a la Copa del Rey, la tercera vez en cuatro años para uno de los presupuestos más bajos de la liga. Todo ello sin perder la identidad, juego rápido y colectivo. Alston Jr., con sus piernas repletas de personajes de anime tatuados, atiende a EL PERIÓDICO antes de enfrentarse el viernes al Real Madrid en Gran Canaria (Movistar+, 18:30 h).

¿Cómo afronta el BAXI Manresa esta Copa del Rey? El Madrid llega como líder de la ACB y es el claro favorito.

La afrontamos con la idea de ir a ganar. Es una eliminatoria a un partido y en una pista neutral, la mentalidad de todo el equipo es jugar al máximo nivel e ir a ganar. Para nosotros es una gran oportunidad de continuar mejorando y hay que aprovecharla al máximo.

Esta temporada no le han ganado al Madrid en liga pero sí al Barça por partida doble. Está siendo un año increíble.

Tenemos una identidad muy marcada y es importante que juguemos a nuestro estilo y compitamos como lo hacemos; diferentes a la mayoría de equipos. Si somos fieles a ello, tenemos opciones contra cualquiera. La clave será ser nosotros mismos.

A nivel individual, su temporada está siendo muy buena y en enero se ha llevado el MVP de la ACB. ¿Qué ha encontrado en Manresa para jugar a este nivel?

Para ser sincero, no lo sé. Viniendo de la liga alemana sabía que iba a necesitar una adaptación importante para estar al nivel de la competición. Enero fue un mes muy bueno con la clasificación a la Copa del Rey y demás. Mi idea era y es seguir mejorando, y mi rendimiento creo que es el resultado de ello. Estoy muy agradecido a mis compañeros, entrenadores y aficionados. Sólo espero aprovechar el impulso y seguir avanzando hasta el final de la temporada.

"Si somos fieles a nuestra identidad y estilo tenemos opciones contra cualquiera" Derrick Alston Jr.

¿Cuál es el secreto de este equipo?

Creo que nuestra identidad es muy fuerte, sabemos lo que tenemos que hacer para competir y ganar en el alto nivel. Hemos demostrado que compartir el balón, ser incómodos en defensa y jugar a un ritmo alto es una buena manera de ganar, una manera eficiente de jugar a baloncesto.

¿Qué objetivos se marcan de cara al final de temporada?

Los playoffs son nuestro gran objetivo, ahora mismo estaríamos dentro [sextos clasificados, 12-8]. Sabemos lo duro que va a ser, esta liga es muy competitiva, hay muy buenos equipos, jugadores, entrenadores… Pero si continuamos así y usamos la Copa como otro hito para seguir mejorando, podremos lograr grandes cosas a final de temporada.

El Manresa tiene uno de los presupuestos más bajos de la liga y ha llegado tres veces a la Copa en los últimos cuatro años. ¿Cómo se explica?

Esto es gracias a muchas cosas pero creo que la principal razón son los aficionados. El apoyo que nos dan cada vez que jugamos aquí es increíble, es uno de los pabellones más difíciles de la ACB, incluso de Europa. La energía que nos dan es muy especial, no muchos equipos de la liga tienen eso.

Su padre fue una leyenda aquí, y usted acababa de nacer cuando ganó la liga con el TDK en el 1998. Haber regresado como jugador debe ser especial.

Por supuesto. Para mí y para mí familia ha sido como completar el círculo tras haber estado aquí con tres o cuatro meses y que mi padre fuera capaz de hacer todo lo que hizo, ganando el campeonato y con la fantástica carrera que tuvo en la ACB después. Como hijo, significa mucho que los aficionados y la gente alrededor de la liga todavía hablen muy bien de él. Y es fenomenal hacer pasos similares a mi padre, que empezó en la ACB en el Manresa. Estoy muy agradecido.

Derrick Alston Jr., en el Nou Congost de Manresa / Anna Mas

¿Qué ha aprendido de su padre?

El impacto que tuvo fue increíble, todavía hoy la gente habla y se acuerda de él. Yo soy una continuación de su legado, pero quiero crear el mío propio con las herramientas que me ha dado y me sigue dando. Estoy muy agradecido por las lecciones que mi padre me enseñó cuando era un niño, fueron una gran ventaja para mí.

Fue recogepelotas en la NBA, muy cerca de las grandes superestrellas. ¿Sacó aprendizajes de ello?

Por supuesto. Cuando estás cerca de algunos de los mejores jugadores de este deporte tienes que ser como una esponja y tratar de aprender cosas. Eso es algo que mi padre siempre me quiso inculcar desde el principio, que no sólo viera el juego como un entretenimiento sino para aprender. Estar cerca de los mejores recogiendo rebotes, viendo sus rutinas y viendo lo que se necesita para ser uno de los mejores definitivamente me marcó y me hizo aprender muchas cosas que ahora trato de aplicar.

En su primer año en la universidad, en Boise State, era tan delgado que antes de empezar a jugar tuvo que ganar muchos kilos.

Sabía que físicamente tenía que dar un gran salto y tuve que comer muchísimo para ganar mucho peso en un corto periodo de tiempo, fue duro [pasó de 68 a 86 kilos]. Obviamente, tenía la ayuda de los preparadores y de mi alrededor, pero fue una apuesta muy grande por mi parte que claramente ha valido la pena.

Sus entrenadores y compañeros destacan que es muy trabajador.

Haber crecido con un padre que era jugador profesional hizo que viera la cantidad de tiempo que invierten estos deportistas. El baloncesto es una obsesión e implica muchos sacrificios. Siempre he querido jugar al más alto nivel posible y sabía que aquello que marca la diferencia es el trabajo en el gimnasio, el trabajo cuando no hay nadie en la grada mirando. Me encanta el baloncesto y el proceso de mejorar y ser mejor cada día.

Tras crecer en la G-League y en Alemania, ahora está destacando en la ACB. ¿Cuáles son sus metas?

Mi objetivo siempre es jugar al máximo nivel que pueda. En Europa es la Euroliga y ese es el objetivo que tengo en mente. De todas maneras, lo que quiero en mi carrera es saber que el tiempo que paso en un sitio me ayuda no solo en la pista sino como persona. Me concentro en mejorar y aprender día tras día; creo que al final los resultados llegan solos y te ponen donde te mereces. Hasta ahora he podido lograr muchas cosas y simplemente tengo esa hambre de querer más.