La eliminación del Barça de la Copa deja a Peñarroya en el alambre: "Mi figura es lo que menos importa"

Son ya 23 derrotas en una temporada para olvidar. Y la última caída ha sido terrible para el Barça de Joan Peñarroya. Terrible porque le aleja de un título, la Copa de Rey. Terrible porque se queda en la primera ronda -caía en los cuartos de final ante el La Laguna Tenerife (91-86)- y terrible, al mismo tiempo, porque compromete seriamente el futuro del técnico. "Mi figura es lo que menos importa", llegó a decir Peñarroya.

Abatido se presentó el entrenador azulgrana a la comparecencia posterior ante la prensa, asumiendo que la evolución del partido ("empezamos bien, anotamos con facilidad, luego estuvimos mal en el tercer cuarto, no teníamos fluidez en ataque pero luego nos paramos", dijo) le llevó, finalmente, la derrota que pone en cuestión este nuevo proyecto diseñado por Joan Carles Navarro.

"Es una gran decepción. Nos vamos mal, pero es lo que hay. Estoy como supongo que debe estar todo el mundo y mi figura es lo que menos importa", confesó Peñarroya reconociendo que “la baja del Kevin nos ha hecho más mal de que seguramente debería”. Se refería a la lesión en el hombro izquierdo de Kevin Punter, una de las estrellas del Barça.

"Quiero hacer autocrítica. En primer lugar, yo. Y luego todos los jugadores" Joan Peñarroya — Técnico del Barça

"Quiero hacer autocrítica. En primer lugar, yo. Y luego todos los jugadores. Con el año que llevamos afectan a cualquier equipo porque dejas de tener a Lapro, a Vesely, a Kevin… ", comentó el entrenador azulgrana recordando el largo catálogo de bajas importantes que ha ido arrastrando su equipo.

Joan Peñarroya, el entrenador del Barça, en el duelo contra el Laguna Tenerife en el que fue eliminado de la Copa del Rey. / Efe / Quique Curbelo

Pero eso no sirve de coartada para una temporada deprimente del Barça de baloncesto. "Es normal que te afecten esas cosas, pero no sirve de excusa. En el caso del Kevin es una lesión que se ha agudizado ante Tenerife, pero llevas semanas con ella. ¿Cómo está él? Está preocupado", ha revelado Peñarroya. "El equipo no se puede excusar en el que Kevin ha tenido que dejar de jugar".

Solo 52% de victorias

El proyecto no mejoró con Roger Grimau. Ni ha avanzado tampoco con Peñarroya, quien firma unos números cada vez peores. Hasta ahora ha ganado 25 partidos de los 48 que ha jugado encajando 23 derrotas (52% de triunfos).

Una imagen del La Laguna Tenerife-Barça que provocó la eliminación azulgrana de la Copa del Rey. / @FCBbasket

Perdida la Copa, un torneo que no gana desde hace tres años, tiene que enfocarse el equipo azulgrana en la Liga Endesa, donde ocupa la séptima posición (11 victorias, nueve derrotas) y reaccionar con urgencia en la Euroliga (14 triunfos y 12 derrotas) para que la crisis no se agrave todavía más.

En Europa, el Barça ha dejado de ser un grupo triunfador desde hace mucho tiempo. Y la sequía no se le adivina fin porque su última Euroliga se remonta al 2010. Pasan los entrenadores (siete, con Peñarroya) en los nueve últimos años y el problema del Barça no se soluciona.