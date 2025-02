Diez partidos con Szczesny en el Barça: de la jubilación a la titularidad

Ha terminado el período de Erasmus. Un largo período de dos meses y medio para empaparse de un nuevo lenguaje para cualquier portero y, sobre todo, si se juega en el Barça, que lleva este oficio a una nueva dimensión. En el Barça de Flick, más todavía.

Un período imprescindible para alguien como él, Szczesny, con 34 años y que había jubilado los guantes, cansado del fútbol y dolido porque la Juventus -siete años en Italia- lo había descartado. No quería ir a otro equipo más pequeño y, de común acuerdo con la familia, se instaló en Marbella para iniciar su descomprensión, pasando los últimos meses jugando a golf. Estaba jubilado.

Szczesny , Eric, Cubarsí y Casadó esperando la decisión del VAR durante el partido de Liga entre Barça y Valencia en Montjuïc. / Jordi Cotrina

Se lesionó Ter Stegen en Vila-real y Lewandowski, ya desde el mismo vestuario, le llamó para avisarle de que recibiría una oferta para acabar con su retiro voluntario.

Ahora, transcurrido ese inevitable proceso de formación que empezó a finales de octubre pasado, el polaco es "claramente el número uno", según confiesa en público el técnico alemán, imponiéndose por delante de Iñaki Peña.

Y cumplirá este lunes ante el Rayo su décimo partido como guardián de la portería del Barça, un lugar que no habría imaginado nunca cuando disfrutaba del sol y los greens marbellís.

"No es posible entender el juego del Barça sin haber cometido algún error antes" Szczesny — Portero del Barça

"No es posible entender el juego del Barça sin haber cometido algún error antes", contó el meta polaco a Filippo Ricci en el diario italiano ‘La Gazzetta dello Sport’. Y en su caso esa comprensión del estilo azulgrana es todavía más complejo.

Del minifundio al latifundio

Venía Szczesny del ‘calcio’. O sea, venía de vivir pertrechado en su área, protegido por cuatro, cinco o hasta seis defensas en su hogar. Casi los podía tocar con su mano. Y no es ninguna exageración. Era una casa llena de personas que tenían llaves de seguridad. Italia es el paraíso de la defensa porque habitan todos en un minifundio.

Szczesny, el portero del Barça, firma una gran parada ante Isaac, el delantero del Sevilla, en el duelo del Sánchez Pizjuán. / Ap / José Breton

España, en cambio, es el lugar donde los zagueros se avistan en la lejanía, especialmente si Flick es el entrenador. Los lleva a 40, 45 y hasta 50 metros de su portero, con el consiguiente riesgo que eso implica. Más en el caso del polaco, que jamás había necesitado usar prismáticos para otear en el horizonte a sus cuatro defensas. Entre ellos hay un latifundio.

"La posición inicial de tu defensa es muy alta, hay que actuar con inteligencia" Szczesny — Portero del Barça

"La posición inicial de tu defensa es muy alta, hay que actuar con inteligencia", recordó Szczesny, quien ha tenido que ir reconstruyendo su físico -llegó fuera de forma- y, al mismo tiempo, aprendiendo ideas que le resultaban desconocidas.

Iñaki Peña y Szczesny, en un entrenamiento del Barça en la ciudad deportiva de Sant Joan Despí. / Efe / Alberto Estévez

Debutó en Barbastro, llegó tarde Iñaki Peña a una sesión de activación previa a la semifinal de la Supercopa y a partir de ahí cogió la titularidad, solo interrumpida en dos ocasiones tras su expulsión por entrar a destiempo en un contragolpe de Mbappé en este inicio de 2025.

Sobrevivió a la "locura" de Lisboa

Pero Flick ya no tiene duda alguna. Es “Tek”, así le llama el alemán y sus compañeros, y 10 más. Ya no se discute su titularidad empeñado el técnico en que el polaco se sienta el jefe de la estructura defensiva, una vez superada la “locura de Lisboa”, noche en que no se entendió con Balde y regaló un gol, noche en que cometió un penalti.

Y es también la misma noche en que Di Maria topó con su pie izquierdo en los minutos finales de un volcánico duelo en que Szczesny se equivocó gravemente, aunque tuvo luego la capacidad de redimirse con esa parada final.

Nueve partidos, ocho victorias, un empate

Desde entonces, el polaco se ha asentado en la titularidad encadenando cinco partidos más (dos con portería a cero ante Alavés en Liga y Valencia en la Copa) en los que solo ha encajado cuatro goles. Y en el camino Szczesny no se complica la vida. Va a lo sencillo. Incluso a lo primitivo, por muy sofisticada la idea que inyectó Flick al Barça en tiempo récord.

"Aquí la importancia de un gol encajado es menos que en Italia. ¿Por qué? Porque el equipo va siempre al ataque y mete muchos goles, eso te da más coraje y energía para seguir y arriesgar" Szczesny — Portero del Barça

"Aquí la importancia de un gol encajado es menos que en Italia", confesó el exportero de la Juventus, Arsenal y de la selección polaca a ‘La Gazzetta’. “¿Por qué? Porque el equipo va siempre al ataque y mete muchos goles, eso te da más coraje y energía para seguir”, añadió el polaco.

Szczesny sale fuera del área para frenar un ataque del Alavés en Montjuïc. / Jordi Cotrina

O sea no tiene, según sostiene el portero azulgrana, vivir con ese agobio de que encajar un gol es una condena definitiva. Ahora vestido de azulgrana resulta una pena provisional. “Como tu equipo marca tantos goles puedes arriesgar más”, explicó Szczesny, quien vivirá este lunes su décimo partido como titular.

"Hemos tomado la decisión de poner a Tek. Ha sido una de las decisiones más duras, pero uno de los motivos es porque con él todavía no hemos perdido", reconoció Flick antes de la goleada al Valencia en la Liga (7-1). Y hasta el momento esa frase se ha cumplido: nueve partidos, ocho victorias y un empate estando Tek bajo los palos.