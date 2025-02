El mítico Goodison Park dice adiós al derbi de Merseyside

La historia del Everton FC cambiará a partir de la próxima temporada. El mítico Goodison Park dejará de ser la casa de los 'toffees' y la rivalidad más longeva del fútbol inglés, conocida como el Derbi de Merseyside, no volverá a ser acogida en el primer gran estadio construido en Inglaterra.

En octubre de 1894 se jugó el primer Everton-Liverpool en Goodison Park, y el pasado 12 de febrero se disputó el último porque los locales se mudarán a una nueva casa, a partir de la temporada siguiente.

El derbi de Merseyside hace referencia a los partidos entre el Liverpool y el Everton. La rivalidad entre ambos conjuntos, nace al ser los dos mejores equipos de la ciudad (Liverpool) y por ser el derbi más antiguo del fútbol inglés. Además, la distancia entre Anfield (el estadio del Liverpool) y Goodison Park no llega ni a un kilómetro, de hecho, de un estadio a otro se ven. Separados, únicamente, por el río Mersey.

Anfield y Goodison Park, separados por el río Mersey / Twitter

"There are places I'll remember", abundaban las pancartas con la frase "Hay lugares que recordaré" en Goodison Park, en un guiño a The Beatles, a la vez recordando que la que ha sido la casa del Everton desde 1892 restará en la memoria de todas las almas vivas de la ciudad de Liverpool y sobre todo, de aquellas que escogieron ser del bando 'toffee'.

Goodison pudo decir adiós a los derbis con una sonrisa tras acabar en empate el duelo en el tiempo de descuento. Beto adelantó a los locales al inicio del encuentro, pero pocos minutos después Mac Allister empató. Ya en la segunda parte, Salah adelantó al Liverpool. No obstante, en su adiós al histórico derbi de Mersey, Goodison Park no permitió que este fuera con una derrota. El inglés James Tarkowski, en el tiempo de descuento, igualó el marcador, enloqueciendo, por una última vez, las gradas del estadio de la ciudad portuaria, en un partido contra el vecino Liverpool FC.

Los aficionados del Everton colorearon con humo azul el cielo de Liverpool, y disfrutaron una última vez del derbi de Merseyside en su casa. Qué despedida para Goodison Park.