Entrevista a Chimezie Metu, esperanza del Barça de baloncesto: "Soy del Manchester United y ya no lo puedo cambiar"

A los 27 años, el americano-nigeriano Chimezie Metu ha inaugurado una nueva etapa profesional. Después de seis años en la NBA, con los San Antonio Spurs, los Sacramento Kings, los Phoenix Suns y los Detroit Pistons, saborea en Barcelona su primera incursión en Europa. Empezó torcida, con una lesión en la rodilla que le mantuvo sentado durante dos meses, pero desde que ha vuelto está sobresaliendo, hasta el punto de convertirse en uno de los jugadores más fiables del Barça de Joan Peñarroya. Es un 2.08 muy atlético, con buen tiro, y una remarcada ética de trabajo: siempre es de los primeros en presentarse en los entrenamientos. Apunta a jugador crucial para las aspiraciones azulgranas en la Copa del Rey de Gran Canaria, que empieza hoy.

Tiene un nombre inusual.

Viene de Nigeria.

¿Significa algo o es solo un nombre?

Depende de cómo lo traduzcas. Significa algo así como Dios lo ha hecho o Dios lo hará.

Interpreto que la religión es importante en su vida.

Crecí en una iglesia. Mis padres hacen trabajo para la iglesia. En la comunidad nigeriana en la que crecí la mayoría fuimos a la misma. Cada domingo debíamos participar de ciertos trabajos o actividades. Siempre ha sido una parte relevante de mi vida.

Nació en EEUU, pero no sé lo importante que son para usted las raíces nigerianas.

Mucho. Nací en Los Ángeles pero me mudé a Nigeria cuando tenía 5 o 6 años. Fui a la escuela y crecí ahí los años más importantes de mi vida. Así que todo lo que recuerdo de mi infancia se sitúa en Nigeria. Aún vuelvo cada verano después de la temporada y paso tiempo con mi familia.

¿Se siente más norteamericano o nigeriano?

Nigeriano, al 100%. Aunque he vivido más tiempo en Estados Unidos, donde cursé el instituto y la universidad, y gran parte de mi familia vive ahí, mis raíces y muchos de mis familiares permanecen en Nigeria. Obviamente hay más oportunidades en EEUU, pero si no fuera por el baloncesto viviría en Nigeria.

El baloncesto le ha obligado a mudanzas permanentes, pero por primera vez juega en Europa. ¿Qué pensó cuando le salió la oportunidad de venir a Barcelona?

Me entusiasmó. Enseguida, además. Cuando mi agente me contó que las franquicias de la NBA no me estaban llamando, lo cual no me sorprendió, yo mismo le dije que buscara en equipos de la Euroliga y el Barcelona fue el primero en ponerme una oferta sobre la mesa. Era difícil dejar escapar una oportunidad así. Estaba familiarizado con el equipo, con el club, así que no podía decir que no.

¿Qué es lo que conocía?

Como te decía, crecí en Nigeria y el fútbol es el deporte número uno, el rey total. Cada sábado y cada domingo la gente miraba los partidos. Nos llegaba más la Premier League, pero evidentemente no puedes seguir el fútbol y no conocer al Barça y todos los grandes futbolistas que han jugado aquí, como Messi, Busquets, Puyol y todos los que ya sabéis. Coges conciencia de la grandeza de la entidad.

Pero en realidad es seguidor del Manchester United, ¿verdad?

Así es.

No va muy bien. Igual es el momento de cambiar.

No se puede, y que me perdonen los barcelonistas. En el vestuario ya se burlan de mi todo el rato. Amo el Manchester United porque en Nigeria miramos la Premier, es nuestra liga, y la mayoría somos seguidores de sus equipos, del Arsenal, el Liverpool o el Chelsea. Y a mi me cautivó el United. Pero desde que estoy aquí he ido a ver unos cuantos partidos del Barça y me encanta cómo juegan y mirarles, pero me temo que para mi el United va a ser siempre el número uno.

¿Cómo se siente en la ciudad, en Barcelona? ¿Se ha adaptado bien?

Es muy fácil adaptarse. Como ciudad es más lenta de lo que estoy acostumbrado. Cualquiera que haya estado en Los Ángeles sabe que todo va a gran velocidad. Lo mismo que Lagos, mi ciudad en Nigeria. Hay mucha más gente, todo el mundo parece moverse a 100 por hora de un sitio a otro. En cambio aquí todo el mundo parece que va más relajado. Es otro ritmo y creo que ya me he acostumbrado.

¿Y en el equipo? ¿Se siente cómodo? Habrá ayudado que haya varios estadounidenses.

Sí, sí, me siento a gusto. No tanto porque haya otros norteamericanos, sino porque conocía un poco a algunos jugadores, como Sato (Satoransky), Willy (Hernángomez) o Alex (Abrines), de cruzarme en la NBA. Y la transición de estar con ellos en el día a día ha sido muy fácil. Incluso los que no conocía como Darío (Brizuela) o Joel (Parra) son fantásticos y resulta fácil convivir con ellos.

¿Con quién puede quedar aquí para salir a cenar?

Con Kevin Punter, con Justin Anderson, un poco con Jabari, con Parra… Sí, diría que esos son los que veo más fuera del Palau.

¿Son muy distintos los vestuarios de la NBA respecto a lo que ha vivido aquí por el momento?

Diría que son similares. Muchos jugadores tienen sus familias, sus hijos, sus vidas, y eso evidentemente pasa por delante de salir con los compañeros. Pero las dinámicas son iguales. Siempre hay dos o tres chicos con los que se tienen relación fuera del vestuario, y con los que vas a comer o cenar. Por eso digo que para mi es igual.

Recientemente dijo que en Barcelona ha recuperado la diversión por el baloncesto. ¿Qué quiso decir con eso?

Me refería a saber que voy a jugar en cada partido y sentirme importante en el equipo. Al final uno quiere sentirse que aporta. Eso ha sido my importante para mí. Ayuda mucho en la preparación de los partidos. Y también por el ambiente que hay en el Palau y en otros pabellones a los que vamos, tanto en España como en la Euroliga.

¿No se ha sentido en ocasiones tan valorado en la NBA?

No lo diria así. La cuestión es que ahí no siempre sabía si iba a jugar. Jugabas bien un día y al siguiente, el entrenador optaba por poner a otro. Tienes que ser profesional y seguir esforzándote. No hay otra. Al final se trata de ganar partidos y estar listo si te llaman para jugar.

¿Y qué le ha parecido por ahora el nivel de juego en España y en particular en la Euroliga? ¿Es lo que esperaba?

Sí. Sabía que el nivel era alto. Había visto partidos porque tengo amigos que juegan por toda Europa y ya había prestado atención a la competición. Sabía dónde me metía. No iba a ser un shock.

Su juego ha mejorado sustancialmente tras volver de la lesión en la rodilla. Sus números lo dicen claramente. ¿Significa que de alguna manera el proceso de adaptación ha culminado?

Creo que esas ocho semanas que estuve sin jugar, estar sentado y observar los partidos desde otra perspectiva, me ayudó a entender más dónde tenía que estar en la pista y qué necesitaba hacer. Cuando volví tenía una idea clara de cómo podía ayudar.

El gran misterio de este Barça es que puede jugar muy bien un día contra un gran equipo y al siguiente perder contra un rival en principio muy inferior. ¿A qué atribuye esta inconsistencia?

Es difícil de decir. Cuesta salir y jugar de forma perfecta en cada partido. Algunos partidos se han decidido por una cuestión de suerte, creo. Pero bueno, no quieres estar perfecto en noviembre o diciembre. A medida que avance la temporada y aprendamos de esas derrotas, y nos vayamos sintiendo mejor, creo que podremos llegar a la parte decisiva de la temporada más fuertes y preparados para tener un buen recorrido en los playoffs y aspirar a todos los campeonatos.

De entrada se avecina la Copa del Rey. ¿Qué le han contado de esta competición?

Conozco la Copa del Rey del fútbol, pero ya me han explicado que esta es diferente, que tiene lugar en un mismo sitio. Me han hablado de un ambiente fantástico. Será divertido. Creo que me recordará a los partidos de la March Madness, de la liga universitaria de EEUU. Tengo ganas de jugarla.

Por cierto, ¿porque ha firmado por una sola temporada?

Es lo que me ofrecieron.

¿Piensa ya en qué hará la próxima?

De momento prefiero centrarme en la actual. No pretendo darte una respuesta política, pero no quiero preocuparme sobre el próximo año o el otro. Estoy aquí ahora y lo que pase pasará.