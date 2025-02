La sombra de un gran equipo, por Jordi Puntí

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, durante su última derrota frente al Real Madrid en el Etihad. / Afp

No sabremos nunca qué habría ocurrido si en 2012 Pep Guardiola hubiera decidido seguir entrenando al FC Barcelona. Es algo que pertenece al territorio del fútbol-ficción y a los sueños húmedos de muchos barcelonistas, pero podemos suponer resultados parecidos a los de sus sucesores, Tito Vilanova y Luis Enrique. Y sin embargo, para justificar su salida, Guardiola pronunció entonces una frase simple, más propia de una separación amorosa: “Nos haremos daño”. Prendrem mal. Uno intuía que antes de gestionar el futuro de estrellas como Piqué, Cesc, Alves o Villa, prefería no salir en la foto, y más con una directiva que no le daba confianza. Es privilegio de muy pocos dejarlo cuando estás en la cima, y me imagino que unos años después, cuando no renovó con al Bayern de Múnich, se sirvió de una frase parecida.

Fast forward hasta 2025 y aquí le tenemos: tras nueve años, Guardiola sigue en el banquillo del Manchester City. Por primera vez en tantos años su equipo ha empezado a perder y, sobre todo, sin saber reaccionar. Como muestra el partido frente al Real Madrid, donde el City fue la sombra de un equipo, protegido tan solo por un portero fenomenal y un delantero intenso. Hemos visto y admirado al City tantos partidos jugando al máximo nivel, bordando un estilo que ya es un arte, que ahora su pobre imagen nos resulta dolorosa. Sí, Rodri está lesionado, pero no es excusa, y tampoco se puede hablar de dejadez del equipo, sino más bien de miedo, parálisis, indecisión, como si de repente olvidaran lo que durante años han perfeccionado. Sin extremos letales, sin un centro del campo que mueva rápido el balón, puede que a sus 33 años De Bruyne fuese la máxima expresión de ese quiero y no puedo: lento, cansado, ausente, irrelevante.

Me pregunto si en los últimos tiempos Guardiola ha pensado alguna vez la famosa frase "nos haremos daño", cuando ha dejado salir a talentos jóvenes como Cole Palmer o Julián Álvarez, y ha mantenido a los que lo han ganado todo, incluso recuperando a Gündogan tras su salida. Me lo pregunto y con mi respuesta de alguna forma le entiendo: nos hacemos mayores y nos volvemos más sentimentales.