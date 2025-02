Marc Márquez maltrata a todos sus rivales el primer día de test en Tailandia

Se veía venir. El fichaje de Marc Márquez por el equipo oficial Ducati Corse Lenovo era la noticia de la década. El ocho veces campeón del mundo de motociclismo, que, el pasado año, con una 'Desmosedici' del año anterior, es decir, del 2023, llegó a codearse con los dos candidatos al título, el campeonísimo Jorge Martín y el bicampeón 'Pecco' Bagnaia, e, incluso, ganó tres grandes premios del Mundial-2024.

Este año, protagonizando la presentación del equipo Ducati con mayor audiencia de la historia, Márquez demostró que era la gran atracción de la presente campaña y, ya en las primeras tres jornadas de entrenamiento en Sepang (Malasia), demostró que su adaptación a la renovada y nueva Ducati era inmediata. Hoy, en el caluroso trazado de Buriram, en Tailandia, MM93 hizo la mejor vuelta de la jornada (1.29.184 minutos), su giro 46 de los 47 que protagonizó en este primer día, lo que hizo que su hermano Alex (Ducati), que ya fue el dueño de la tabla en Sepang, bajase a la segunda posición de hoy, a casi medio segundo de Marc (-0.465 segundos), pero siendo, sin duda, el mejor piloto de estos test.

Elección de motor

Márquez, que, al igual su nuevo compañero 'Pecco' Bagnaia, están, dicen, cuentan, haciendo pruebas con la nueva 'Desmosedici' comparándolo con la nueva 2025, sobre todo en lo que hace referencia al motor. Es importantísimo escoger el motor, pues deben decidir cual propulsor utilizar ésta y la próxima campaña, pues el elegido será para dos años, para dos Mundiales. Parece ser que márquez es más partidario de quedarse con el motor del pasado año, el campeón en manos de 'Martinator', pero no hay nada decidido.

Alex Márquez, con la Ducati del pasado año, sigue arriba del todo de MotoGP. / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

"Estamos en ello, yo, desde luego, creo que el material, la moto, el motor del pasado año ya es buena, muy buena y si Ducati no llega mañana con nuevo material, que todo puede ser, yo, de momento, me decantaría por el motor del pasado año", comentó Márquez al acabar la jornada de hoy y reconocer que "cada vez me siento mejor sobre la moto y cada vez que salgo a la pista me divierto, me encuentro cómo y voy muy suelto, aunque esto aún no ha empezado de verdad".

Tras los hermanos Márquez, que, por vez primera desde que coinciden en la categoría reina, se han encontrado arriba, en la cúspide de la tabla de MotoGP, se clasificó Franco Morbidelli (Ducati), el protegido de Valentino Rossi en el equipo VR46. En cuarta posición, también se ha producido otra sorpresa, pues Marco Bezzecchi, en ausencia del campeón Martín, ha colocado la Aprilia arriba del todo. Y ya como enorme sorpresa, después de comprobar que Pedro Acosta (KTM) sigue ahí, peleando, pese a la crisis económica de la fábrica austriaca, con una quinta posición, está, aparece e, insisto, sorprende la sexta plaza de una Honda, la que pilota el joven italiano Luca Marini, hermanastro del 'Doctor'. Es, sin duda, la gran noticia del primer día de Tailandia.