Que sí, que sí, no se inquieten, que un día u otro volveremos al Camp Nou

Yo lo entiendo, veamos, lo entiendo porque fue un martes demasiado caótico como para reparar en algo que, simplemente, fue una anécdota, una puesta en escena, otra más, del ridículo, aunque ellos, como siempre, crean que lo están haciendo todo a las mil maravillas (es más, Joan Laporta jamás ha reconocido error alguno en cuatro años de gestión y, si lo ha cometido, ha sido por la herencia recibida), que está protagonizando el FC Barcelona y, muy especialmente, esa tremenda señora que es Elena Fort, que si estuviese, como estuvo, en la oposición, llevaría meses inundando las redes de memes y mofas sobre la directiva y todas y cada una de las barbaridades que está protagonizando, ahora con ella al frente.

Estoy hablando, claro, de la aparición ante los socios de Fort y Joan Sentelles, dicen, director de operaciones del Espai Barça. Aparecieron para no decir nada. Perdón, peor aún, para repetir que no saben cuándo volveremos al Spotify Camp Nou. Digo ‘volveremos’ porque este vodevil, esta burla, esta tomadura de pelo, ya forma parte de la vida cotidiana de todos nosotros, del club, de esta ciudad que, como descubrió un día Josep Lluís Núñez, “lleva el nombre de nuestro club”.

Ante la perplejidad general, Elena Fort y Joan Sentelles aseguran que el Barça volverá pronto al Spotify Camp Nou aunque "otra cosa es que esto convenga al Barça" o también afirman que "puede ser que esto sea una realidad o puede que no"

Siempre me ha hecho gracia que la misma prensa amiga que se cree, airea e, incluso, te dice que no te enteras de nada porque no te crees que van a fichar a Bernardo Silva, Joshua Kimmich, Martín Zubimendi, Nico Williams, Marcus Rashford y, el próximo verano, a Erling Haaland (perdón y que Leo Messi será la estrella del 125 aniversario en el Liceo), es la que lleva semanas y meses creyéndose lo que les vende el Barça sobre, no solo los progresos en la obra del Spotify Camp Nou, sino en que ya estamos, volvemos ya. Mira ya empezamos a poner el césped.

Pero, claro, si reparas en los comentarios del martes, cuando el señor Sentelles y el eco de Elena Fort dicen que ya estamos de regreso, que la intención es ¡ya! y que jugaremos, esta misma temporada, partidos con 60.000 aficionados en el ‘estadi’, al fondo, casi de eco, se oye, de esos mismos conferenciantes, la coletilla de “otra cosa es que esto convenga al Barça” o la tremenda frase de Fort de: “Puede que todo esto sea una realidad o puede que no”.

Obras en el Camp Nou, este lunes en Barcelona. / ZOWY VOETEN

O puede que no. No, perdone, señora mía, es que lleva ya muchos meses siendo que no. Es que acabo de leer al presidente de los constructores que dice que ni de la risa. Es que resulta que ustedes y sus amigos turcos de Limak se fueron a comprar el hierro a una empresa que está (casi) en suspensión de pagos y así les fue. Es que el estudio de todo se hizo tan bien que, de pronto, descubrieron que había una línea de alta tensión, desconocida, en la parcela del Camp Nou.

Es que esa constructora, buena, bonita y barata, que suma ya su tercer mes de retraso (es decir, casi 100 millones de euros de penalización no cobrados) no sabía las reglas, las normas, las leyes para la contratación de los trabajadores en Barcelona, en Catalunya, en España, en Europa y, claro, han tenido problemas para encontrar personal.

Tan pronto descubren una línea de alta tensión "desconocida" en la parcela del 'estadi' como se quedan sin hierro o reconocen que Limak no sabía cómo debía contratar al personal en Barcelona, Catalunya y Europa.

Hay quien dice y me lo creo, vaya si me lo creo, que todo el ruido positivista, en ningún momento refrendado ni por los que saben, ni por los constructores de calidad, ni por el mismísimo Ayuntamiento de Barcelona, que está a la espera de que le digan “esto ya está acabado, entren ustedes y sus bomberos para certificar que todo está bien”, se hace con un único objetivo: seguir sacando dinero a los socios que quieren comprar asientos, localidades, sillones VIP, de los que ya se han vendido (eso sí lo contaron y debe ser verdad, claro) el 60% de los 9.400 que se pondrán a la venta.

Es evidente que el Barça no se pegará un tiro en el pie contando la verdad de su ‘sagrada familia’, pues como hablen mal del caballo no lograrán venderlo nunca. Así que, apoyados por la prensa amiga, la de que viene Silva, Kimmich, Zubimendi, Williams, Rashford y Haaland, seguimos difundiendo videos de los progresos del Camp Nou e ingresando euros. No importa de dónde sean, total, no lo pensamos explicar.