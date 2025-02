El Barça sigue sin precisar cuándo se volverá al Camp Nou

Había transcurrido una hora y diez de la sesión informativa a los socios del Barça para explicarles el desarrollo de las obras del Camp Nou, y un socio lanzó la pregunta clave: "¿En qué partido vamos a volver?". La respuesta fue la misma: cuando se pueda. El plan es que el equipo juegue esta temporada, se repitió, una vez transgredidos los plazos más o menos insinuados.

"Estamos trabajando para que haya partidos esta temporada", manifestó Joan Sentelles, el director de operaciones del Espai Barça quien añadió que no debería haber "ningún" problema aunque utilizó la palabra comodín, imponderables", para adelantar que no se cumplan las previsiones, igual que hasta ahora. "Estamos a 11 de febrero y hablamos con la información que tenemos hoy, y puede ser que sea una realidad y puede que no", añadió Elena Fort, la vicepresidenta del Barça. Ambos subrayaron que trabajan sin pausa alrededor de 3.400 personas contratadas por Limak, la constructora de Turquía a la que se ha encargado la reconstrucción de lo que será el Spotify Camp Nou.

Imagen del estadio actual del acceso a la tribuna. / AFP7 vía Europa Press

El club justificó los retrasos acumulados en que los plazos "estaban muy tensionados", es decir, sin márgenes que cubrieran las eventualidades normales de una obra de esta envergadura de ejecución y los resumió bajo el epígrafe de "Imponderables": desde el concurso de acreedores de la empresa que suministraba todo el hierro de la tribuna, a la imposibilidad de contratar mano de obra de fuera de la Unión Europea, al papeleo y los permisos que ha exigido la producción total de hierro necesaria (26.000 toneladas); de los cambios en el proyecto de la cubierta, a la revisión de la primera fila de la segunda gradería, pasando por el descubrimiento de una línea de alta tensión desconocida en la parcela.

Los 'imponderables' que han causado el retraso de las obras. / EP

La sesión informativa reservada para los socios, la cuarta que se celebra, corrió a cargo de Elena Fort, la vicepresidenta del área institucional, y Joan Sentelles, el director de operaciones del Espai Barça. La dirigente quiso “poner en valor” que la comparecencia pretendía exponer con “la máxima transparencia” a los aficionados el desarrollo de las obras, "el reto inmenso" de la construcción "del que será el mejor estadio del mundo".