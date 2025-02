Ahora sabemos por qué el Madrid quería una eliminatoria extra

Ahora ya se sabe. Ha sucedido. Así que ya se puede contar. El Real Madrid lo ha hecho expresamente. Está clarísimo. Yo, conociéndolos, estoy convencido de ello. Se pasaron la fase clasificatoria de la Champions, su competición talismán, haciendo broma, jugando al tram-tram, sin mirar siquiera quién era el rival, el campo donde jugaban y el resultado que tenían que conseguir.

A ellos eso del dinero les da absolutamente igual. Ya se sabe que Florentino Pérez tiene el dinero, los millones, el poder, por castigo, así que nada de ir acumulando victorias y millones. Eso no va con el Real Madrid de la Copa de Europa, eso no va con su competición preferida, esa no es manera de circular por el Viejo Continente.

El equipo de Carlo Ancelotti solo jugó (apenas la disputó) la fase clasificatoria de la Champions para pasar el rato y esperar el sorteo fatídico, ese que para todo el mundo era una trampa mortal y para ellos agua bendita, para jugar la eliminatoria extra que querían y, sobre todo, contra quien querían el (antes) temible Manchester City.

Bellingham celebra el gol del triunfo blanco en Manchester. / Dave Thompson. AP

Lo tenían pensado, planeado, estudiado, meditado, preparado, querían esta jugosa eliminatoria. Y la querían para demostrar una vez más, mil veces, un millón de ocasiones, que por algo inventaron la Copa de Europa. Porque ellos, los madridistas, los merengues, solo viven para estas noches, todo lo demás les trae sin cuidado, son migajas de las que se alimentan los demás, que son equipos pequeños.

El Real Madrid planeó su venganza mundial en una noche muy similar, por no decir idéntica, a la que sufrió, precisamente, el Manchester City de Pep Guardiola, el bueno, el bueno de verdad, cuando mereció ganar 1-6 en el Santiago Bernabéu y acabó siendo eliminado de la Champions.

A ellos, los más campeones, los campeones de la Champions, los 'putos amos' de esta competición, eso de clasificarse directamente entre los ocho primeros, les sabía a poco, a nada, querían fabricarse otra noche como esta: con remontada más allá del minuto 90.

Anoche, sí, sí, anoche, parecía que el Real Madrid iba a sufrir la misma injusticia. Estaba jugando para eliminar al City ya en el primer pulso y resultó que perdía 2-1 ¡perdía!, pero, como siempre dice el ‘nen de Santpedor’, el Real Madrid vive y se comporta para estos partidos, para estas remontadas, para cambiar la historia más allá del minuto 90.

Y eso hizo de nuevo, lo consiguió como (casi) siempre. Por eso estoy convencido y ni siquiera ustedes son capaces de llevarme la contraria, que el Real Madrid, no sé si el ‘ser superior’, no sé si ‘Carletto’, no sé si el maquiavélico Mbappé, el temerario Bellingham o el escurridizo Vinicius, pero alguien maquinó, durante los últimos meses, que había que construirse una noche como esta, una noche ‘a lo Real Madrid’. Eso de pasar entre los ocho primeros ni tenía mérito ni era la forma de encarar una nueva conquista continental.

Y se inventaron esta noche porque sabían que el Manchester City ya es un equipo del montón. Vulgar. Inapropiado, entrenándolo (aún) Pep Guardiola. Ellos, los blancos, sabían que era el enemigo ideal. Por eso hicieron cuento desde septiembre. Yo lo supe desde el minuto uno.