Agostini ve más favorito a Márquez que a Bagnaia "porque tiene más hambre"

El Mundial de MotoGP, que arrancará en el circuito de Buriram, Tailandia, el primer fin de semana de semana del próximo mes de marzo, tiene este miércoles y jueves, precisamente en ese trazado tras la brillante y espectacular presentación vivida, el pasado domingo, en Bangkok, los últimos dos días de pruebas, de test, de ensayos, de probaturas, de experimentos.

El equipo Ducati, integrado esta vez por su bicampeón de MotoGP ‘Pecco’ Bagnaia y por el catalán Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo, tienen la difícil decisión de escoger entre el motor del pasado año y el nuevo de este año. La elección es vital ya que el propulsor elegido lo será para los dos próximos mundiales, el de este año y el de la próxima campaña, ya que para reducir los costes los fabricantes y la organización del campeonato decidieron congelar los motores y no gastar más dinero en evoluciones nuevas.

Los test de tres días de Sepang (Malasia) acabaron con un portentoso y velocísimo Alex Márquez, a los mandos de una Ducati ‘Desmosedici’ del 2024, acompañado de Bagnaia y del francés Fabio Quartararo (Yamaha), que fue la segunda gran sorpresa de las tres jornadas de ensayos. Buriram es otra cosa, otro clima, otra pista y, sobre todo, las jornadas definitivas para todos. Es en esa pista en la que deben tomar decisiones que afectaran a toda la temporada.

'Pecco' Bagnaia, Gigi Dall'Igna y Marc Márquez. / ALEJANDRO CERESUELA

No hay duda de que el pulso entre los dos campeonísimos instalados en el taller de la firma de Borgo Panigale, arrolladora durante los últimos años de la mano del gurú Gigi Dall’Igna, sigue acaparando la atención de todos. Por ejemplo del más grande, el italiano Giacomo Agostini, 15 veces campeón del mundo de motociclismo, que ha hablado con ‘La Gazzetta dello Sport’.

‘Ago’, que sabe lo que dice, considera, como muchos, que “’Pecco’ y Marc no serán amigos, pero es que tampoco es su misión, ni necesario”. Eso sí, tal y como demostró el pasado año al no regatear esfuerzo ni material alguno para el madrileño Jorge Martín, que acabaría conquistando el título con una Ducati oficial pero privada, en el equipo Prima Pramac, “Ducati entregará idéntico material a Bagnaia y Márquez y, en ese sentido, espero que ellos actúen con suficiente inteligencia como para no pasarse de la raya”.

Tanto Dall’Igna como Davide Tardozzi o Mauro Grassilli, las tres mentes que dirigen el equipo de MotoGP de Ducati, fueron tremendamente pacifistas durante los tres días de presentación del equipo rojo en la estación de esquí italiana a Madonna di Campiglio, al considerar que Bagnaia y Márquez estaban trabajando unidos en beneficio de la marca. “No tengo dudas sobre ellos, pero sí puedo decir que no importa las instrucciones o conversaciones que se produzcan en el boxe de Ducati o a quién pongas en el muro, si a Tardozzi o a Agostini, cuando un piloto está solo en la pista está luchando contra todos, incluido su compañero de equipo. Él, quien sea, tratará de adelantarle o frenar cinco metros más tarde que él”.

Cuando le preguntan quién ganará el Mundial, Agostini, al margen de reconocer que estamos hablando de dos grandiosos pilotos y campeones, afirma que son muy distintos. “Uno es más metódico e integrado en el equipo; el otro es más agresivo”. Es evidente que se refiere a Bagnaia y a Márquez, por este orden.

Agostini anuncia que habrán grandes duelos, grandes cara a cara entre los dos campeones de Ducati. “Marc, seguramente, tiene más hambre que Bagnaia, lo que podría marcar la diferencia entre ambos”.