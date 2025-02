¡Todos a Playa Bávaro!, por Lluís Carrasco

Cuando era niño, todos los concursos de TV premiaban a los participantes con una semana de vacaciones en Playa Bávaro con todos los gastos pagados…

¡Todos hacia esa playa sin pagar una peseta! Un chollo, oigan... Nunca supe del todo donde estaba Playa Bávaro, y no teníamos entonces en el bolsillo un dispositivo que, en tan solo unos segundos, te diera con precisión: Ubicación, distancia, ofertas, temperatura, humedad y hasta el porcentaje de probabilidad de lluvia en las próximas 12 horas... Y recuerdo que, en esos tiempos, pensaba que esa playa debía estar llena de ganadores de televisión, ya que a todos los enviaban a retozar a esas hamacas.

Hoy, Playa Bávaro debe estar vacía, y es que los destinos premiativos actualmente son otros, y he pensado que estaría bien aprovechar la baja ocupación para enviar allí a toda la caverna a relajarse un poquito y a analizar las sandeces y disparates que llevan diciendo desde hace tres días sobre el penalti de Tchouameni al pobre Samu Lino.

Cuestión de reglamento

"Si nos basamos estrictamente en el reglamento, se puede pitar, pero..."; "Nos estamos cargando el fútbol. De acuerdo, hay pisotón, pero..."; “Reglamento en mano, es penalti, pero..." Y en todos los casos acaban las frases negando la pena máxima... Pero, vamos a ver, criaturas, ¿en qué se basan las normas disciplinarias dentro de un terreno de juego sino en el reglamento? ¿En qué otra orden o documento deberíamos basarnos? ¿En el libro gordo de Petete?, ¿En las homilías de Organyà?, ¿O mejor revisamos que propone Fiódor Dostoyevski en Crimen y Castigo? ¡Iros a la playa, hombre!

Si el reglamento reza claramente que pisar a un rival es falta, y que las faltas dentro del área, son penalti... ¿de qué carajo nos estáis hablando?

No. No nos estamos cargando el fútbol, os lo estáis cargando vosotros con semejantes sopla-polleces (y no se me alteren, que la pollez, es la pluma, pobre y enjuta de las aves de rapiña), y eso es a lo que se dedican hoy algunos, a rapiñar con total desvergüenza e indecencia.

¡Iros a la playa!