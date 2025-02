El Barça empezará a plantar el césped para jugar esta temporada en el Camp Nou

Haya o no haya grúas, estén o no pintadas las paredes, funcionen o no los bares, el detalle más significativo del regreso del Barça al Camp Nou reside en que se ha iniciado el procedimiento de plantación del césped. El elemento más importante para que vuelva el fútbol al que se denominará Spotify Camp Nou.

Los trabajos de reconstrucción del estadio se reparten por todo el recinto, pero la zona del rectángulo de juego se ha vaciado de maquinaria para comenzar la siembra. El proceso, que durará diez semanas, con lo que la hierba estará colocada a finales de abril, consiste en "la retirada de la arena de las obras, la instalación de los drenajes y la plantación del nuevo césped".

Obras del Spotify Camp Nou. / FCB

Falta de material y personas

El club ha pedido al Ajuntament de Barcelona otra autorización para que se pueda trabajar en el estadio seis de los siete días de la semana "y durante las 24 horas" para asegurar la concreción de este nuevo plazo para el retorno al campo. Si no se han cumplido los anteriores dados por el propio club (el 29 de noviembre, diciembre, enero y febrero), han sido por "imponderable", tales como "la falta de disponibilidad de materiales, de mano de obra calificada y trabajos no previstos inicialmente". Actualmente hay 3.000 trabajadores en la obra. El club garantiza, al solicitar ese permiso al Consistorio, que se respetaran las normativas laborales y se minimizarán las molestias a los vecinos.

Fotos ambiente del Camp Nou, sobre avances de obras y la vida de las obras con vecinos. / Zowy Voeten

Tres partidos

"Las obras mantienen el ritmo necesario y se está trabajando para el regreso del equipo antes del verano", informa el Barça a través de su web. Además de un césped en perfectas condiciones para la competición, el estadio contará con un sistema de acceso y de iluminación provisional "y servicios completamente operativos así como puntos de restauración"; es decir, bares.

El calendario de partidos del Barça contempla dos partidos de Liga, ante el Real Madrid (10 u 11 de mayo) y el Villarreal (18 o 19 de mayo) pero, antes, la posible semifinal de la Champions, sea la ida (29 o 30 de abril) o la vuelta (6 o 7 de mayo).

Trabajadores en el Camp Nou. / Zowy Voeten

Retorno de la inversión

La voluntad del regreso al recinto, con más de 60.000 espectadores pero con el trabajo inacabado responde a la necesidad, insinúa la entidad, de volver a facturar. "El FC Barcelona mantiene los pagos previstos con Goldman Sachs según los plazos previstos", admite la entidad, recordando que "los inversores también son un actor clave en el proyecto, ya que han comprometido su inversión con unos objetivos determinados para el retorno del dinero prestado.

Obras Camp Nou. / FC BARCELONA

Con el equipo volviendo esta temporada implica que el mes de mayo perderá muchos días de operatividad, y que el equipo volverá a jugar en agosto para iniciar la temporada próxima (2025-26) en el Camp Nou. Eso significa que durante el verano no se podrá instalar la cubierta que cobre todo el graderío. Para que eso fuera posible debería estar terminada la tercera gradería, sonre la que va apoyada, y no será así. Por tanto, y como ese operativo requiere entre tres y cuatro meses de trabajo, se colocará la cubierta en el verano siguiente (2026).