Araujo sólo sufre un golpe sin lesión en el tobillo derecho

Se retiraron los dos cojeando. El Sevilla obligó a Hansi Flick a sustituir a Ronald Araujo en el minuto 15 y a Gavi en el descanso, con el empate en el marcador. Lejos de mostrar ningún síntoma de debilidad o decaimiento este Barça renacido exhibió su perfil más demoledor al regresar al campo apabullando a su rival. Fermín, el sustituto de Gavi, marcó un gol y Eric, otro central, clavó el 1-4.

A Gavi, con un golpe en la rodilla, le echó más del campo la tarjeta amarilla que vio antes que las molestias, que eran persistentes y se dejaban sentir. "Le he comentado al míster que me dolía, y él me ha dicho que tenía amarilla. Era complicado seguir jugando al cien por cien. No estaba el encuentro para hacer tonterías”, comentó el centrocampista, corroborando que él estaba de acuerdo con el relevo al reunirse ambas circunstancias.

Isaac Romero disputa un balón con Gavi en el duelo del Sánchez-Pizjuán de Sevilla. / José Manuel Vidal / Efe

El agravio comparativo

No dejó pasar la oportunidad el futbolista sevillano, pero bético de corazón, para quejarse de la amonestación. “Todo el mundo sabe que los árbitros no se cortan conmigo", dijo Gavi al final del encuentro. Hernández Hernández le amonestó por "una entrada a un contrario de forma temeraria en la disputa del balón”. La misma razón por la que vio una amarilla en el partido anterior frente al Alavés, antes del golpe en la cabeza que le excluyó de participar en la goleada de Mestalla.

Gavi lamentó que Fermín, su sustituto, viera la roja y el día anterior en una entrada semejante o peor, su amigo Ceballos -no lo citó- viera la amarilla en el Madrid-Atlético.

Araujo, tras recibir un golpe en el tobillo derecho, abandona lesionado el Sánchez Pizjuán y entra Pau Cubarsí. / Efe / Julio Muñoz

Visita obligada

Era más preocupante el estado de Araujo, a quien Saúl le torció el tobillo derecho también por una entrada temeraria. Pero la revisión médica en Sant Joan Despí este lunes por la mañana no detectó ninguna lesión ósea por el golpe del jugador sevillista ni ligamentosa por la torsión del tobillo. El defensa uruguayo ha sido de los pocos que ha acudido a la ciudad deportiva, en su caso por necesidad. Flick concedió tres días de fiesta a la plantilla.

Araujo tendrá tiempo suficiente para recuperarse y estar disponible para el próximo encuentro. El Barça no jugará hasta el lunes 17 de febrero, cuando recibirá al Rayo Vallecano en Montjuïc (21 h.). Flick dispone de recambios suficientes: Cubarsí, su sustituto; Eric, autor de un gol e Iñigo, el central de su máxima confianza.