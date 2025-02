Flick, sobre la expulsión de Fermín: "He hablado con él, son cosas que pasan. Es una buena lección"

Hansi Flick celebró la victoria de su equipo en Sevilla (1-4), la tercera consecutiva del Barça en la Liga y emitió un mensaje tranquilizador sobre el estado de Ronald Araujo, lesionado en la primera parte. "Hay que esperar al lunes, pero con suerte no será grave", dijo el técnico azulgrana.

A pesar de que el Barça se vio obligado a jugar buena parte de la segunda mitad con un futbolista menos tras la expulsión de Fermín por una peligrosa entrada Sow, el técnico alemán afirmó que tras hablar con el centrocampista, que salió afectado del campo, no duda de que sacará un aprendizaje de la tarjeta. "He hablado con él, en esa presión adelantada él estaba arriba y marcó un gol muy importante. Luego fue expulsado. Son cosas que pasan, al final es bueno porque es una buena lección y aprenderá de ello", reflexionó Flick.

La valoración de Pedri

Flick valoró positivamente la actuación en Sevilla. "Estoy muy contento con la victoria, el equipo en la primera parte ha jugado y en la segunda ha luchado", aseguró el técnico sobre sus jugadores en un terreno difícil como el Sánchez-Pijuán. "Estoy contento porque hemos defendido bien. El Sevilla tiene muy buenos jugadores en las bandas, muy rápidos, y les hemos contenido bien", resumió.

"Con un jugador menos es complicado. Recuerdo muchos partidos que no los hemos sabido gestionar en esa situación y hoy hemos tenido calma con el balón cuando era necesario. Me quedo con eso, con cómo ha reaccionado el equipo", valoró Pedri tras el encuentro.

Fermín celebra su gol, el 1-2 que marcó al Sevilla nada más entrar en la segunda mitad del Sánchez Pizjuán. / Efe / José Manuel Vidal

La sustitución de Gavi

"Siempre queremos más. Estamos contentos y aunque no es fácil con uno menos, lo hemos sacado bien", afirmó Gavi tras el encuentro. El interior también valoró su sustitución en el descanso. "Se lo he dicho al míster, que me dolía, y él me ha dicho que el partido no estaba como para hacer tonterías. Fermín ha hecho un partidazo, que al final es lo importante".

Con esta victoria, el Barça ha recortado la distancia que le separa del Madrid a tan solo dos puntos. "Ya lo dije en el anterior partido, la Liga es muy larga. La gente creía que no estaríamos ahí, y estamos a dos puntos. Hay que seguir y ganar todos los partidos que quedan para poder ganar la Liga", sentenció Gavi.

En la misma línea, el recién reincorporado Íñigo Martínez ha defendido la actuación del equipo en Sevilla. “El equipo tiene margen de mejora. Si alguno nos daba por muertos, que sepa que seguimos estando muy vivos. Este es el camino”, añadió el central azulgrana. "Ahora metemos presión, estamos trabajando bien. Aparte de ese error nuestro después de meter el 0-1, es un partido brillante del equipo, este es el camino" afirmó el central tras el encuentro.