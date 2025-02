Diakhaby llora con su gol y acordarse de su lesión mientras Mestalla le canta “te quiero”

El central franco-guineano Mouctar Diakhaby marcó este domingo el segundo gol del Valencia en el partido que le enfrenta al Leganés en un estadio de Mestalla que le ovacionó mientras el jugador celebró el tanto tumbado sobre el césped entre lágrimas de emoción.

“Diakhaby, te quiero”, entonó la afición valencianista tras el gol de su central, que volvió a reaparecer 330 días después de su grave luxación en la rodilla derecha en los últimos minutos del Barcelona-Valencia de Liga el 26 de enero.

Un momento que merecía más que nadie, un gol de @Diakhaby_5 que emociona a todo Mestalla 😢



Diakhaby se lesionó en el Valencia-Real Madrid del 2 de marzo de 2024 al caérsele encima Aurélien Tchouaméni y fue titular ante el Barcelona en el partido de la Copa del Rey del pasado jueves y este domingo ante el Leganés.

El defensa marcó el 2-0 con la pierna derecha en el minuto 41 tras una asistencia de Diego López y fue sustituido en el 58. Diakhaby, que se tiró al suelo porque físicamente ya no pudo aguantar más, volvió a poner a todo el estadio de pie para despedirle.

"He sentido mucha emoción. Después de todo lo que he vivido ha sido muy especial. He sentido otra vez la atmósfera del fútbol. Se me ha pasado todo el tiempo que he luchado y trabajado en el gimnasio", dijo Diakhaby tras el partido en declaraciones a Dazn.

El central valencianista dijo que en la celebración del gol pensó en su familia y en todo lo que ha vivido en los once meses de recuperación. "Me he acordado del momento de la lesión, de lo que he trabajo y me he acordado de mi familia que estaban muy tocados. Escuché a la gente el Diakhaby te quiero... ", añadió.