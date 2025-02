Las claves del Sevilla-Barça: Araujo vuelve a caer lesionado en un Barça que también se gusta con 10

El Barça resolvió. Supo encontrar los momentos donde apuntillar las dudas. La precipitación del primer tiempo o la expulsión de Fermín pudo condicionar al conjunto de Hansi Flick, pero sin embargo se sobrepuso con solvencia para llevarse un triunfo que le deja a dos puntos del Madrid y a uno del Atlético.

Partido accidentado

El Barça se marchó del Sánchez Pizjuan con la enfermería llena. El primero en caer fue Araujo, pero también se marcharon tocados Gavi y Pedri. El canario tuvo que ser atendido por un golpe en el hombro y el de Los Palacios por un choque en la primera parte. Sin duda la contundencia fue una de las claves del encuentro contra el Sevilla, que usó en ocasiones la fuera bruta y los tacos para parar la creación del equipo de Flick. Los pisotones en el centro del campo hicieron mella en Pedri, que no paró de recibir una y otra vez zancadillas y enganchones. El colegiado, Hernández Hernández, poco amonestó.

Araujo de pega

Volvió a caer lesionado el defensa uruguayo. Una acción con Saúl Ñíguez le dejó renqueante del tobillo, cuando el jugador del Sevilla le pisó dejándole con la bota clavada en el césped. Se dolió e intentó seguir, pero no se notó bien. Fue sustituido y se sentó con resignación en el banquillo. Metiendo la cabeza en el cuello de la camiseta y diciendo que no una y otra vez. Sin duda, está siendo un año difícil para Araujo. La temporada no para de complicársele sobremanera con el paso de los partidos. El capitán uruguayo estuvo cerca de salir en el mercado de invierno pero terminó, no solo quedándose en Barcelona, sino renovando. Ahora, cuando parecía que recuperaba su lugar en el once tras la lesión, vuelve a la enfermería.

Robert Lewandowski junto a Fermín durante el partido contra el Sevilla / Jose Breton. AP

Fermín, entre el cielo y el infierno

Partido inverosímil del azulgrana. El jugador no tardó ni un minuto en demostrar por qué Flick siempre cuenta con él. Aunque no saliera de inicio, el de El Campillo es uno de los habituales en las rotaciones del técnico azulgrana. Y, en el Sánchez Pizjuan, no estuvo en el once, pero fue determinante cuando sustituyó a Gavi al descanso. Su actuación sobre el verde fue brillante. Con carácter, Fermín no negocia esfuerzos ni detalles. Contra el Sevilla volvió dejar ver su brillo y mejor versión que Flick ha conseguido recuperar. Con ese desparpajo y confianza, Fermín fue clarividente para anotar su tercer tanto de la temporada en liga.

Pero si fue eficiente nada más salir, la expulsión se la otorgó el colegiado menos de un cuarto de hora después. Una entrada contundente y ciertamente peligrosa sobre Sow le mandó de nuevo al vestuario. Su brillantez hacia portería y su error en medir las consecuencias de su entrada le valieron una actuación corta en Sevilla que dejó al Barça con 10.

Con 10 hubo soluciones

Si el Barça ya fue superior en igualdad de condiciones, con uno menos en el campo la diferencia no fue apenas visible. Se siguió gustando el Barça, no hubo precipitación, gracias en parte por el margen en el marcador. Aun así, Flick quiso mantener el control del balón en el centro del campo. No echó al equipo hacia atrás con los cambios y apostó por la faceta ofensiva de su equipo. Sin jugársela excesivamente pero siempre manteniendo la filosofía.