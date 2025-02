¿Y ahora a quién escribimos, ante quién protestamos, don Florentino?

Veremos si Real Madrid TV, el brazo armado de Florentino Pérez contra el gremio arbitral, decide cambiar de estrategia y estar un poquito más calladito. De momento, el arbitraje, a dos, de Soto Grado y De Burgos Bengoetxea en el derbi madrileño del Santiago Bernabéu tapó la boca tanto al entrenador Carlo Ancelotti, que, contrariamente a lo que es habitual, se pasó todo el partido tapándose la cara con sus manos ante las continuas injusticias (según él, claro) que sufría su equipo, como al capitán Lucas Vázquez que (hizo bien) no se atrevieron a criticar a la pareja arbitral. 'Porsiaca', que dicen los niños.

La verdad es que el Real Madrid tiene más que agradecer a los árbitros de este entretenido (bueno, en la segunda parte, al menos) Real Madrid-Atlético que motivos para seguir protestando, pues debía de haberse quedado con 10 por la entrada de Ceballos a Barrios, que los colegiados no quisieron considerar roja cuando lo era. El penalti tiene doble truco, que lo sepan. Por un lado, Lino hace suficiente cuento como para que Soto Grado no tenga más remedio que acudir al VAR y, si vas al VAR, amigo, es penalti, como el de San Mamés.

El viejo truco

Ese es el primer truco de ese máximo castigo, truco que ya se tienen estudiado y aprendido todos los futbolistas. Y el segundo truco, lo siento, pero así lo pienso, es que los colegiados son humanos, personas como todos nosotros y deben estar hasta el mismísimo gorro de que el Real Madrid y/o su televisión les llamen de todo. Y, como dijo el jefe Medina Cantalejo “podemos ser malos, pero no corruptos”.

Soto Grado, árbitro del Real Madrid-Atlético, en el último derbi que arbitró, hace tres años. / EFE

Y, claro, cuando se juntan dos árbitros que han sido multinsultados durante toda la semana, que son padres de familia, que llevan y recogen a sus hijos en el cole, que tienen vecinos y amigos, al final igual piensan, pues mira, va a ser penalti. Es humano, digo, no sé. Y eso, posiblemente, debería pensarlo Florentino Pérez antes de poner su máquina de hacer ruido, de provocar conflictos, de dudar de todo el mundo menos de él.

¿Protesta ante UEFA?

Al fin y al cabo, no olvidemos que este es el primer penalti que le pitan al Real Madrid en esta Liga, por diez a su favor. Miren, me temo que Rafael Louzán, el nuevo, rehabilitado, recuperado, reconfirmado presidente de la Real Federación Española de Fútbol se temía algo, pensaba en alguna venganza arbitral, digo, no sé, por eso prefirió quedarse en casa, verlo por la tele y no acudir al poblado, rico y prestigioso placo del majestuoso Santiago Bernabéu.

Repito, el arbitraje de Soto Grado y De Burgos Bengoetxea tapó con esparadrapo las bocas de ‘Carletto’ y Lucas Vázquez, que ya es mucho, pero igual el ‘ser superior’, siempre tan atrevido, se destapa mañana con otro comunicado amenazador, tal vez contra la UEFA, por eso de que el martes visitan el Etihad Stadium donde le espera el peor Manchester City de la ‘era Guardiola’. Claro que anoche se confirmó que el peor Real Madrid de la ‘era Ancelotti’ se mantiene como líder de LaLiga. Pero, ojito, porque si hoy gana el Barça se acerca. Y el Atlético está pegadito a los blancos. Y aún quedan un montón de arbitrajes. Y videos de Real Madrid TV.

