El problema del Real Madrid no son los árbitros, es este fabuloso Barça y el mejor Atlético

¿Es casualidad que el único semifinalista de la Copa del Rey que sufrió y de qué manera fuese el Real Madrid? ¿Es casualidad que mientras Atlético, Real Sociedad y Barça se clasificaron de forma admirable, con un fútbol tremendo y con goles, el conjunto de Carlo Ancelotti lo hiciera, ante el rival más débil, más allá del minuto 90 y gracias a un canterano? ¿Es casualidad que la imagen de la semana, puede que del mes y de la temporada, la protagonizasen dos jugadores del Real Madrid, Modric y Valverde, hartos del pasotismo de Vinicius Júnior y le recriminasen no pegar ni golpe? ¿Es casualidad que dos días después de que Florentino Pérez ponga el grito en el cielo, Rafael Louzán sea ratificado, con todas las de la ley, como presidente de la RFEF?

¿Es casualidad que ese mismo día, todos, todos, los clubs profesionales se muestrasen partidarios de sancionar al Real Madrid por su comportamiento? ¿Es casualidad que Javier Tebas, el gran enemigo de Florentino Pérez, refuerce su postura en la RFEF y ofrezca su ayuda a Louzán, los dos madridistas, para intentar arreglar, sin desmontar, el problema arbitral? ¿Es casualidad que a todo el mundo le parezca que a Florentino Pérez se le ha ido esto de las manos e, incluso, varios clubs empiecen a convertir en memes todas sus quejas? ¿Es casualidad que Real Madrid TV haya destrozado a Soto Grado y De Burgos Bengoetxea, cinco minutos después de conocerse su designación para dirigir el derbi madrileño?

Florentino Pérez sabe, perfectamente, que su problema no son los árbitros, su problema es que el Real Madrid juega mal y sus futbolistas se pelean sobre el césped. Su problema es que Atlético y Barça están jugando y goleando mucho mejor que ellos.

Nada de todo esto es casualidad, nada. El Real Madrid presidido por el poderoso Florentino Pérez cree que puede y debe hacer la guerra por su cuenta. El caso es, sin duda, intimidar a los árbitros y que sepan con quien se están jugando los cuartos. El Real Madrid no quiere participar en el arreglo de nada, quiere que se haga lo que él decide. El Real Madrid teme que sus dos máximos rivales en España, que están jugando 100 o 200 veces mejor que ellos, se le acerquen tanto, tanto, que hasta puedan dejarles sin títulos.

Y Ancelotti lo sabe

El Real Madrid no acaba de arrancar este año aunque sea líder de LaLiga y esté vivo en la Champions. El problema del Real Madrid y eso lo sabe bien Florentino Pérez no es un problema arbitral ¡pero si les han pitado 10 penaltis a favor y 0 en contra!, es un problema de juego, es un tema de actitud, de sobradez, como muy bien demuestra la bronca que Modric y Valverde le metieron al sobradito de ‘Vini Jr.’. Bronca, por cierto, que contó con el visto bueno, la aprobación, de ‘Carletto’.

El problema del Real Madrid no son los árbitros. Ése, de serlo, es un problema de todos, pues solo hace falta ver el error cometidó, anoche, por Melero López, que tuvo que ser advertido por el VAR de que la escalofriante entrada de Catena sobre Brais Méndez era roja clarísima y no amarilla. Lo peor no fue eso, lo peor fue que Melero López estaba a tres metros de la acción y no vio que Catena pudo arrancarle la cabeza a Brais Méndez, como poco.

Ferran Torres marca el 0-1 del Barça al Valencia en Mestalla en los cuartos de final de la Copa del Rey. / Ap / Alberto Saiz

El problema del Real Madrid es ver crecer al Barça como está creciendo. Es ver que Hansi Flick está construyendo una auténtica máquina de matar, de golear, con un montón de futbolistas pues, salga quien salga, muestran un hambre desmedida para conquistar la titularidad que cada vez está más cara.

El ejercicio futbolístico que desplegó anoche, cierto, ante el peor Valencia de la historia, fue de tal tamaño que los seguidores valencianos, que media hora antes había convertido Mestalla en el lugar más bello para jugar a fútbol, empezaron a abandonar el estadio, sabedores, listos ellos, de que allí solo había un equipo. Y un equipo hambriento, que iba a pelear cada balón como si fuese el último desde el minuto uno al 94.

El fútbol ha decidido que el comportamiento de Florentino Pérez merece un toque de atención porque, tal y como ha reconocido Javier Tebas, "en el Real Madrid han perdido la cabeza"

Repito, fue ante el rival más fácil, fue ante un adversario al que ya le habían metido siete, pero este Barça podía haber descansado desde el minuto 22 (0-3) y no lo hizo, siguió peleando con la misma intención, determinación y deseo de agradar que en el arranque del encuentro.

Es este Barça y uno de los mejores Atlético de la historia lo que tiene preocupado a Florentino Pérez y no los árbitros. Los árbitros son la excusa ‘porsiaca’ se le escapa LaLiga, ‘porsiaca’ se le escapa la Copa (o, simplemente, por si el sorteo le empareja al Barça, que ya le ha goleado dos veces esta temporada), ‘porsiaca’ al Manchester City de Pep Guardiola se le ocurre resucitar en el majestuoso Santiago Bernabéu.

Y todo ese miedo, el Real Madrid de Florentino Pérez lo está expresando de la manera más chabacana del mundo, con un estilo navajero, impropio de “las glorias deportivas que campean por España, va el Madrid con su bandera limpia y blanca que no empaña”. Ya, sí, fijo.